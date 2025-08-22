Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades donde más está lloviendo hoy en la Comunitat: hasta 47 l/m2 en una hora
Franco Mastantuono escucha las indicaciones de Xabi Alonso antes de debutar con el Real Madrid. Mariscal (Efe)
Jornada 2

Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere

La discreta actuación de Brahim ante Osasuna y el mal momento por el que atraviesa Rodrygo pueden suponer un impulso para el nuevo diamante del Real Madrid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:02

Xabi Alonso suele tomar distancia cuando se le invita a individualizar tras los partidos. Pero, como ocurre con tantas cosas en la vida, siempre hay ... excepciones. Al entrenador del Real Madrid le cambia la cara cuando le mencionan a Franco Mastantuono. El argentino sedujo al vasco desde la primera toma de contacto que mantuvieron. Fue un flechazo inmediato. Y la relación entre ambos va 'in crescendo'. Hasta tal punto que no es descartable que el ex de River Plate tenga su bautismo de fuego como titular este domingo frente al Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  3. 3

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  4. 4 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  5. 5

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  6. 6 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  7. 7

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas
  8. 8 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  9. 9 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  10. 10 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana, una turista asesinada de 40 cuchilladas en Alcossebre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere

Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere