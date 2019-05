Jornada 38 Marcelo: «Ha sido una de las temporadas más duras a nivel personal» Marcelo durante el partido ante el Betis. / Afp El brasileño aseguró que los pitos le motivan y le hacen mejorar: «Un día te aplauden y otros te pitan. Es la ley del fútbol» NACHO CABALLERO Madrid Domingo, 19 mayo 2019, 14:23

El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira, reconocío al término del último partido de Liga y que volvío a acabar en derrota, esta vez por 0-2 ante el Betis, que la ya finalizada temporada «ha sido una de las más duras a nivel personal».

«La culpa la tenemos nosotros. Hemos empezado mal y hemos acabado mal. Siempre luchamos por estar en las finales y disputar títulos. Hemos intentado todo lo posible para ganar y dar alegrías a la afición. Siempre hemos dado la cara y hemos entrenado para cambiar las cosas. Hay que ver lo que hemos fallado para no comemter los mismos errores la temporada que viene», afirmó el laterla brasileño.

El Santiago Bernabéu perdió la paciencia y pitó a los jugadores del equipo blanco tras el silbido final: «Yo veo los pitos como una forma de motivar, de que no se están haciendo las cosas bien. Me motivan y me hacen mejorar lo que no estoy haciendo. Hay que saber intentar revertir esto. Un día ta aplauden otro te pitan. Es la ley del fútbol», apuntó sobre la actitud de los que acudieron al estadio.

«Tengo la certeza, el Madrid nunca se fue, siempre está bien y luchando por todo. En estos siete años hemos conseguido casi todo, una temproada no va a cambiar la grandeza de este club. La próxima temporada trabajaremos para hacer lo que no hemos hecho en esta», apuntó sobre las expectativas de cara a la campaña que viene.

Sobre la más que posible despedida de varios jugadores del Real Madrid, entre los que destacan Keylor Navas, que fue titular y cuajó un gran partido y Garteh Bale, que ni disputño ni un minuto y no se despdidió de la grada, el brasileño comentó: «Vivimos más lo que no hemos ganado. Los jugadores entran y se van, unos han hecho historia, pero hoy no me ha sonado como despedida, sino de despedida de la temporada. Ellos tienen contrato y eso se va a ver, pero no ahora».