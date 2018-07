Atlético de Madrid Lemar pasa el reconocimiento médico tras acortar sus vacaciones 01:04 Thomas Lemar, a su llegada al reconocimiento médico. / Foto: Victor Lerena (Efe) | Vïdeo: Atlas El francés sólo ha tenido doce días de descanso tras proclamarse campeón del mundo con los 'bleus' EFE MADRID Viernes, 27 julio 2018, 14:14

El centrocampista francés Thomas Lemar acudió este viernes a pasar reconocimiento médico con el Atlético de Madrid para su incorporación a la pretemporada del club madrileño, después de haber acortado sus vacaciones, con apenas doce días de descanso tras proclamarse campeón del mundo con Francia.

Lemar, que llegó el jueves a Madrid pese a que los jugadores que llegaron a la final del Mundial de Rusia tenían permiso hasta el 6 de agosto, ha acudido esta mañana a la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid, para someterse a la revisión médica preceptiva antes de realizar su primera sesión de trabajo como jugador rojiblanco.

El campeón del mundo francés, fichado por el Atlético procedente del Mónaco, se unirá previsiblemente esta tarde a algunos de sus nuevos compañeros, los españoles Diego Costa, Koke Resurrección y Saúl Ñíguez y el portugués Gelson Martins, otro de los fichajes de este verano, para iniciar la preparación de pretemporada mientras el grueso del equipo está en Singapur disputando partidos amistosos.

En la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda se encontrará con el preparador físico rojiblanco, el uruguayo Óscar 'el Profe' Ortega, que se ha quedado en Madrid para revisar la puesta a punto de los internacionales mundialistas. «Antoine me ha hablado del 'profe' Ortega, me ha dicho que me va a hacer correr mucho, pero que es para el bien del equipo. Nos va a servir para el resto de la temporada y tengo ganas de empezar», señaló el jueves Lemar a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.