Laporta responde a LaLiga tirando de argumentario: «Nos quieren ganar en los despachos»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 2 de abril 2025, 17:11

Joan Laporta respondió a la andanada que lanzó este miércoles LaLiga contra la controvertida operación de venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou que el club culé puso en marcha con el fin de mantener inscritos a Dani Olmo y a Pau Víctor en enero y regresar a la norma 1:1 que le permitiría maniobrar con mayor facilidad en el próximo mercado de fichajes tirando del argumentario por el que suele regirse el presidente del Barça cuando se ve cercado. «Tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final contra el Atlético de Madrid y que se reactiven polémicas de este tipo no es por casualidad. Es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo y a veces tengo la sensación de que lo que no nos pueden ganar en el campo, nos lo quieren ganar en los despachos», dijo el mandatario a la salida de la comida de directivas previa al duelo correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey previsto para este miércoles en el Metropolitano.

«Como presidente del Barça, esto no lo voy a permitir y voy a seguir defendiendo los intereses de nuestro club», abundó en la misma línea Laporta, que pasó a la contra. «Responderemos a LaLiga. Quieren atacar nuestros intereses. Ellos aprobaron los fichajes de Pau Víctor y Olmo y ahora han cambiado de opinión. ¿Por qué? ¿Hicieron un mal trabajo desde el principio cuando aprobaron las operaciones?», incidió un directivo al que el Consejo Superior de Deportes (CSD) sacó de apuros en enero cuando atravesaba su peor crisis desde que regresó a la presidencia del Barça.

Zarandeado por la oposición y amenazado con la presentación de una moción de censura que nunca llegó a activarse, Laporta recibió un balón de oxígeno cuando el CSD permitió que Olmo y Pau Víctor siguiesen vistiendo la elástica azulgrana otorgando medidas cautelares a pocas horas de que el conjunto de Hansi Flick disputase la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic. Ninguno de los dos futbolistas compareció en el duelo ante los leones, pero Dani Olmo sí disputó la última media hora en la final de ese torneo ante el Real Madrid.

La decisión del CSD supuso una liberación para Laporta, que dejó para la posteridad una lamentable celebración de la misma haciendo un corte de mangas en las entrañas del King Abdullah Sports City de Yeda y empeoró aún más la imagen profiriendo graves insultos en el palco contra directivos allí presentes de la Federación Española de Fútbol (FEF).

Ahora que LaLiga pone en tela de juicio aquella palanca, Laporta acusa a la patronal de actuar con motivos oscuros. «Lo vemos como un intento más de perjudicar los intereses del Barcelona y dañar la imagen del club. Evidentemente, el club responderá a través de los servicios jurídicos, que han estudiado a fondo el escrito de LaLiga. Que nadie tenga ninguna duda de que vamos a contestar de forma contundente, lo más contundente que sea necesario, en defensa de los intereses del Barcelona», apostilló.