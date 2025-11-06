Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Lamine Yamal, ante la mirada atenta de Hansi Flick. Efe

Lamine Yamal vuelve a su 'prime' y al polémico foco de la selección

El astro azulgrana, magistral en la noche de Brujas del Barça, será alistado por De la Fuente para los duelos ante Georgia y Turquía

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Muy aliviado de su pubalgia, al menos aparentemente, la actuación estelar de Lamine Yamal no alcanzó para que el Barça evitase en la noche de ... Brujas uno de sus mayores ridículos en defensa, con una vulnerabilidad sobrecogedora. Tras unos partidos mediocres, en los que como le sucedió en el clásico apenas se atrevió a encarar y jugó casi siempre sencillo y hacia atrás, frente a los belgas Lamine recuperó su mejor versión y, como dicen ahora los jóvenes, estuvo en su 'prime'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  3. 3

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  10. 10 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lamine Yamal vuelve a su 'prime' y al polémico foco de la selección

Lamine Yamal vuelve a su &#039;prime&#039; y al polémico foco de la selección