Jornada 3 Jordi Alba «No sé por qué no he ido convocado con la selección» Jordi Alba, celebra su gol ante el Huesca. / EFE El lateral catalán aseguró que no recibió ninguna explicación por parte de Luis Enrique sobre su ausencia en la convocatoria del equipo nacional COLPISA Madrid Domingo, 2 septiembre 2018, 22:16

«No me lo esperaba, llevaba siete años en la selección y me ha sorprendido. Pero lo respeto». Así de claro fue Jordi Alba cuando fue cuestionado sobre su ausencia en la convocatoria de la selección española, minutos después de haber logrado un gol en la victoria de su equipo por 8-2 ante el Huesca.

El lateral izquierdo del Barcelona llevaba siendo convocado por el combinado nacional desde el año 2011, siendo titular en su posición en dos Eurocopas y dos Mundiales. Sin embargo, este viernes, Luis Enrique, el que fuera su entrenador en el conjunto catalán y con el que no terminó especialmente bien, anunció que Jordi Alba no estaba entre los citados. El jugador culé confirmó que no recibió ninguna explicación de la decisión del nuevo seleccionador. «A mi no me ha llamado nadie, por lo que no sé porque no he ido. Yo cuando estoy mal lo digo y ahora me veo bien». Aún así Alba quiso dejar claro que respeta «la decisión del seleccionador». «Somos muchos jugadores y no podemos ir todos» aseguró.

El lateral culé no fue taxativo a la hora de descartar que la mala relación con el nuevo seleccionador haya influído en su ausencia en la convocatoria. «Es cierto que con él no jugué todos los minutos..» dejó caer Alba, que quiso insistir en «los muchos años», que llevaba como internacional. «Yo no tengo ningún problema a nivel profesional con nadie» aseguró el catalán, que quiso zanjar la polémica afirmando que intentará «seguir haciendolo bien» con el Barcelona para poder volver a la selección. «Intentaré seguir marcando goles, dando asistencias, y así seguro que tengo muchas opciones de ir» aclaró.

Jordi Alba anotó un gol ante el Huesca. En la celebración, se acercó a la cámara, se tapó los ojos, y posteriormente envió un beso. El jugador quiso dejar claro que ese gesto no iba dedicado a Luis Enrique. «No le deis vueltas a a eso -a la prensa-. Era para mi hijo Piero, que siempre estamos de broma. Ahora no lo entiende pero en unos años lo verá y le gustará» concluyó. Curiosamente, este fin de semana, Pedro Rodríguez, delantero del Chelsea y unos de los mejores amigos de Jordi Alba, con el que coincidió en el Barça, celebró su gol ante el Bournemouth de la misma manera. Puede que ambos, aunque lo nieguen, mandasen su particular mensaje al nuevo seleccionador.