Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
Isco Alarcón durante el partido entre el Málaga CF y Real Betis Efe

Isco Alarcón sufre fractura en el peroné y estará fuera tres meses

El centrocampista del Betis se lesionó el sábado en el duelo amistoso ante el Málaga

C. P. S.

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:03

Malas noticias para Isco y para el Betis. Las imágenes del centrocampista con muletas y la pierna vendada tras el partido del Torneo Costa del Sol que disputaron el Málaga CF y Real Betis este sábado hacía presagiar los peores augurios que se han confirmado este domingo. Tras las pruebas médicas realizadas por el equipo, se ha anunciado que «sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo.

Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso«.

Aunque el club no ha dado fechas de recuperación, lo más probable es que esté alejado de los terrenos de juego prácticamente tres meses. Una baja dura para el equipo que entrena Manuel Pellegrini, ya que pierde al que es probablemente su jugador más importante.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  3. 3 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  4. 4 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  5. 5

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  6. 6 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  7. 7

    El primer fármaco valenciano que pone en jaque al cáncer
  8. 8 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez
  9. 9

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  10. 10

    Corberán engrasa la máquina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Isco Alarcón sufre fractura en el peroné y estará fuera tres meses

Isco Alarcón sufre fractura en el peroné y estará fuera tres meses