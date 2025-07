«La gente ha sido injusta con Nico», lamenta Iñaki Williams, que también lanza un dardo al Barça

Iñaki Williams ha comparecido este martes por primera vez ante los medios de comunicación como capitán del Athletic y no ha escatimado en palabras a ... la hora de explicar todo lo sucedido respecto a su hermano Nico, que por segundo año consecutivo ha protagonizado el culebrón del verano sobre su futuro antes de renovar el pasado 4 de julio con el Athletic hasta 2035. Iñaki ha atizado al Barcelona, al que acusa, sin citarlo, de «filtrar muchas cosas que han sido mentira», mientras que también ha condenado a una parte de la afición rojiblanca que «ha sido injusta con Nico», en alusión no solo a la doble vandalización que sufrió el mural que protagonizan ambos en Barakaldo, sino también a otro incidente sucedido cuando el fichaje del internacional español por el conjunto culé parecía hecho. «Le rompieron también la luna del coche», ha indicado.

El hermano mayor ha confesado que «ha sido un verano complicado a nivel familiar». «Tomar una decisión como la que ha tomado Nico no ha sido fácil, pero ha podido elegir en todo momento dónde ir. Tenía muchas ofertas, no era solo A o B», ha dicho el delantero, que ha utilizado dos curiosas comparaciones para tratar de explicar lo que sentía el pequeño de la saga. «Hay personas que van a un restaurante, le sacan la carta y tardan varios minutos en elegir qué comer. Y otras que se tiran muchos meses para elegir los muebles de su casa», ha lanzado. Al campeón de Europa se le achacó que no se posicionara en medio de todo el revuelo. Su familiar ha defendido su postura de esta manera: «Lo único que ha hecho es mantenerse en silencio. Todo el mundo está en su derecho de poder pensar en su futuro».

«Creo que mi hermano ha tomado la mejor decisión, no solo con el corazón sino con ambición. Si te soy sincero, él tenía la decisión bastante tomada, pero había que hacer un contrato muy largo, hasta 2035, y no se podía hacer público de la noche a la mañana», ha mantenido Williams. Mientras tanto, «sucedían cosas que ensuciaban». «Todos sabemos cuál era la presión que se quería ejercer sobre los athleticzales y sobre mi hermano, pensaban que les iba a funcionar. Ese ruido externo ha hecho mucho daño y ensuciado las cosas. Ha habido una campaña mediática terrible», ha denunciado mientras recalcaba que «en el Athletic cuando queremos a un jugador lo hacemos 'a lo bajini'», en un claro mensaje al Barça. «Pero todos vamos a aprender un poco de esto», ha recalcado el bilbaíno.

Ha aprovechado la ocasión Iñaki Williams para tratar de hacer ver a la afición del Athletic que «no es fácil tomar una decisión de vida así. Evidentemente yo le he dado mi punto de vista, sabe lo que haría yo en su situación, pero la decisión la ha tomado él. Ha sido muy maduro por su parte». En este sentido, el internacional por Ghana confía en que «cuando mi hermano salte a San Mamés en el primer partido de Liga recibirá un cariño enorme. No me cabe ninguna duda». «Estoy súper orgulloso de que siga con nosotros, de poder seguir viéndole crecer y madurar. Ojalá pueda coger el brazalete en unos años», ha ambicionado.

A su vez, Iñaki ha asumido que la cláusula de 58 millones que tenía Nico era un «caramelito» para los grandes de Europa. «No me sorprende que muchos equipos quisieran pujar por él. La cláusula era fácil de asumir para grandísimos equipos», ha mantenido. «Es un grandísimo jugador, un 'starboy' (chico estrella)».