Premio Carlos Matallanas Sin fútbol los lunes, partidos simultáneos y apuesta por un horario protegido Entrega del Primer Premio Carlos Matallanas 2019. / R.C. Aganzo pide consenso a Liga y FEF mientras Rubiales no ve con malos ojos agrupar partidos los domingos por la tarde para evitar los lunes y la franja matutina dominical RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 5 marzo 2019, 00:36

Consenso. Una palabra que suele recordar David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), cuando apuesta por solucionar problemas en el fútbol. Así el dirigente de AFE insistió en ella cuando se le insiste por el futuro de los partidos de los lunes. «Tenemos que llegar a un consenso entre todas las partes, tanto Federación como LaLiga. No podemos estar peleados en un deporte que amamos todos y en el que queremos lo mejor para el fútbol. Los dos presidentes y el sindicato tenemos que hablar y sentarnos de una vez por todas, y es mejor dejar la guerras públicas a un lado y mejorar el deporte», dijo a la prensa tras asistir en Madrid a la entrega del Premio Carlos Matallanas de novela breve.

El presidente de la FEF, Luis Rubiales, también estaba presente en el acto organizado por AFE, ya anunció el viernes que «no habrá más fútbol los lunes» a partir de la próxima temporada y dejó en duda la continuidad de los partidos en viernes, aunque por el momento ve más necesario lograr una franja en la que se proteja el fútbol modesto y esa sería el domingo por la mañana ya que muchos jugadores amateurs tienen que trabajar el sábado. La opción inicial que contempla el dirigente, que sigue en lucha constante con el presidente de la Liga, sería que varios de Primera coincidan a las 18:30 o 16:15 como ha sucedido en algunos momentos de esta campaña si bien Javier Tebas insiste que no se pueden modificar los mismos ya que el acuerdo cerrado con Movistar hasta 2022 lo impide.

El sindicato de los futbolistas también tiene en mente esa opción que ya se hace en Inglaterra. «Los futbolistas tampoco entienden mucho el tema de los lunes y tenemos muchas cosas que decir y esperemos llegar a un consenso, la decisión no puede ser tomada por una parte u otra», insistió Aganzo, que apostó por jugar «sábados y domingos» como hizo él «toda» su vida y dejar una franja para el fútbol modesto. «Soy de Leganés y como aficionado me cuesta mucho ir un lunes con mi hijo para ver un partido. Está muy bien que se venda en otros países, pero no hay que olvidar que los aficionados también son fundamentales», explicó en un evento en el que se supo que 'La utopía del portero' de Ángel Silvelo Gabriel es el libro ganador de la primera edición del Premio Carlos Matallanas de novela breve.

Volcados con FUNDELA

Al acto, además de Andrés Gómez, padre de Carlos, y sus hermanos Javier y Gonzalo; acudieron personajes del mundo de la cultura, el deporte y la política. Entre ellos José Guirao, (Ministro de Cultura y Deporte), María José Rienda (Presidenta del CSD), Alejandro Blanco (Presidente del Comité Olímpico Español), Maite Solas (Vicepresidenta de FUNDELA), Javier Orcaray (Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid), Javier Odriozola (Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid), Luis Rubiales (Presidente de la Real Federación Española de Fútbol) y Carlos Del Campo (Director Adjunto a la Presidencia de LaLiga).

Además el jurado, presente en la gala, estuvo formado por Vicente del Bosque (exseleccionador nacional de fútbol), Aintzane Encinas (exjugadora de la Real Sociedad y autora del libro 'Latidos de futbolista'), Juan Cruz (escritor y periodista), Marta Robles (periodista y escritora) y Fernando Schwartz (periodista, escritor y secretario general de FUNDELA) para un precio que lleva el nombre del único miembro honorífico de AFE. Carlos Matallanas, exfutbolista, analista futbolístico y periodista, es fuente de inspiración para todos los participantes y la recaudación de las ventas del libro ganador de este premio se destinará íntegramente a FUNDELA. La dotación al relato ganador es de 18.000€, cuantía equivalente al Premio Nadal.

Carlos Matallanas desveló el ganador de esta primera edición, dando la enhorabuena en primer lugar «al Grupo Planeta y al excelente jurado por la exitosa realización del certamen. ¿Y qué puedo decir de AFE? Se me agotan las palabras de agradecimiento». «Doy las gracias a todos los participantes por unir literatura y fútbol, cada vez somos más los que reflexionamos sobre este maravilloso deporte a través de textos de toda índole», subrayó. «Deseo que esta iniciativa crezca con los años y ponga su granito de arena para hacer un poco mejor tanto el mundo del fútbol como el de las letras», enfatizó.

Por su parte, el ministro José Guirao reconoció que «es un honor estar aquí por la cualidad del premio, que une literatura y fútbol. Doy la enhorabuena a AFE por esta idea. Lo más importante es el nombre del premio. Se me ha partido el alma ver a Carlos por esa fe y esperanza que transmite. Espero que este premio transmita a la sociedad su fuerza». «Detrás del deporte están el trabajo en equipo, la superación y Carlos es un ejemplo modélico. En el ministerio nos encanta esta esta iniciativa. Espero que este premio vaya creciendo y ojalá celebremos muchos más. La verdad es que el primer jurado ha sido de lujo, pocos se me ocurren de este nivel».