Hansi Flick: «Pido a la selección que cuide a Lamine»

Con la vuelta de Lamine Yamal a la convocatoria de la selección española, el cruce de declaraciones entre Luis de la Fuente y Hansi Flick ha vuelto a aparecer. En esta ocasión, el entrenador alemán apeló a la necesidad de «cuidar» al '10' del Barcelona, que a pesar de que está recuperando su mejor versión después de superar la pubalgia que arrastraba en las últimas semanas, todavía «no está al cien por cien», según defendió en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta.

«Pido lo mismo a la selección que hacemos aquí: que le cuiden», aseguró Flick, que además añadió que Lamine Yamal está siguiendo un «tratamiento diario» para volver a su mejor nivel, aunque todavía no ha llegado. Asimismo, confirmó que «cree» que en La Roja el azulgrana está cuidado y aseguró que no «ha hablado» con ningún seleccionador sobre la gestión de los minutos de los jugadores internacionales.

Flick se mostró crítico con el rendimiento de sus jugadores en los últimos partidos. «La temporada anterior fue diferente, jugamos a otro nivel. Hemos hablado del partido contra el Brujas y saben lo que quiero. Quiero verlo reflejado sobre el césped», aseguró el técnico germano antes de alabar la buena dinámica en la que llega el Celta. «Hoy por hoy, el Celta está en un buen momento. En mejor situación que nosotros. Ha ganado cuatro partidos. Pero tiene que ver con la mentalidad, y lo hemos hablado. Queremos ganar, queremos llegar al parón con tres puntos más», expresó.

Regreso al Camp Nou

También se mostró ilusionado por el esperado regreso al Camp Nou, después de más de dos años de espera: «Espero que seamos más fuertes allí. La primera impresión ha sido fantástica. Se respira la historia que tiene. Fue impresionante. Tuve sensaciones increíbles y seguro que nos ayudará, lo sentimos. La afición está más cerca que en Montjuic», destacó.

Aunque después del entrenamiento del viernes existía la posibilidad de la reaparición de Joan García en la convocatoria azulgrana, Flick tiró de prevención y esperará «hasta después del parón». Por su parte, Eric García podrá jugar en buenas condiciones con la máscara, pero la peor noticia llegó con Koundé, que no acabó el entrenamiento. «No creo que llegue, vamos a esperar. Tengo dudas», finalizó el entrenador alemán.