Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido el Sevilla - Betis por incidentes de público

El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público

El colegiado jiennese Munuera Montero ordena a los jugadores retirarse a los vestuarios tras lanzamientos de objetos

Colpisa

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

El derbi sevillano, siempre caliente, terminó como el rosario de la aurora, con una interrupción del partido durante un cuarto de hora, a causa de los incidentes de público en el Sánchez Pizjuán. Ganaba el Betis por un cómodo 0-2, con goles de Fornals y Altimira, y el duelo entraba en sus últimos minutos con casi todo decidido.

Pero primero, el colegiado Jiennense José Luis Munuera Montero se dirigió al delegado de campo para que advirtiera por la megafonía que parasen los insultos vertidos contra Marc Bartra tras una brillante acción defensiva del exjugador del Barça.

Poco después, el trencilla informó a los dos entrenadores de que aplicaba el protocolo y el partido se paralizaba durante un cuarto de hora por el lanzamiento de objetos desde la grada. Los jugadores tardaron en asumir la orden, ya que el tiempo reglamentado estaba cumplido y preferían terminar la contienda, pero no había marcha atrás.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  3. 3 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  4. 4 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  5. 5 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  6. 6 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  7. 7 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  8. 8 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  9. 9 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  10. 10 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público

El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público