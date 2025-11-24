Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Consell de Cultura lanza un pulso a la Generalitat y defiende las políticas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua
Xabi Alonso, preocupado durante el Elche-Real Madrid. EP
Análisis

Las claves de una regresión que deja tocado a Xabi Alonso

Los vaivenes tácticos, la falta de sintonía de algunos futbolistas con el técnico, un juego plano y la dependencia de Mbappé disparan las alarmas en el Real Madrid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Carlo Ancelotti decía que un empate en el Real Madrid es la antesala de una crisis. Pues bien, Xabi Alonso ha cruzado esa frontera al ... encadenar dos jornadas de Liga sin conocer la victoria y añadir además dentro de esa serie el batacazo sufrido en Anfield. La derrota ante el Liverpool en la cuarta jornada de la Champions frenó en seco el fulgurante arranque de temporada que habían protagonizado los blancos en cuanto a resultados, con la única mácula previa de la bochornosa goleada encajada en el Metropolitano, y desde entonces las señales que emite el equipo de Chamartín son cada vez más inquietantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  5. 5 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  8. 8 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  9. 9 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  10. 10

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las claves de una regresión que deja tocado a Xabi Alonso

Las claves de una regresión que deja tocado a Xabi Alonso