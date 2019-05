Jornada 36 El Barça, sin titulares ante un Celta que se juega la vida Ernesto Valverde, técnico del Barcelona. / EFE Valverde, con la Liga ganada, da descanso a todos sus jugadores habituales para que lleguen frescos a Anfield y el equipo gallego podrá contar con Iago Aspas P. RÍOS Barcelona Sábado, 4 mayo 2019, 10:28

Con la Liga ya ganada de forma matemática y en medio de una apasionante semifinal de la Liga de Campeones ante el Liverpool, de momento encarrilada tras el 3-0 de la ida en el Camp Nou, el Barça visita al Celta en Balaídos con permiso para presentar un equipo repleto de suplentes y jugadores del filial. Para el conjunto gallego, que necesita los puntos para seguir en Primera División, es una buena noticia, aunque también un motivo de presión porque pasa de ser víctima contra el líder a favorito para lograr la victoria. Los clubes implicados en la pelea por evitar el descenso seguro que lo ven de otro modo y estarán molestos con la jugarreta que les ha hecho el calendario, pero esta vez Ernesto Valverde y sus cracks lo tienen claro: toca descansar para el partido de vuelta del martes en Anfield.

«Vamos a hacer cambios porque es necesario, pero nuestra intención es ganar el partido juegue quien juegue y presentaremos un equipo competitivo. Por supuesto que la eliminatoria ante el Liverpool está abierta pese al 3-0, pero no quiero hablar todavía de la semifinal porque antes está el partido de Vigo», explicó el técnico azulgrana, recordando: «Que cada equipo se preocupe de su partido que nosotros pensaremos en el Celta». Y puso dos ejemplos: «En Huesca hicimos muchos cambios y el equipo compitió bien y empató 0-0. Y en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, un periodista italiano recordó preocupado que no nos jugábamos nada ante el Tottenham y el Inter se jugaba el pase. Contesté lo mismo, que el Inter debía preocuparse de su partido. Nosotros hicimos cambios, competimos y empatamos 1-1, pero el Inter no ganó su partido ante el PSV. Si lo hubiese hecho, habría pasado a octavos. Pasó el Tottenham y hoy está en semifinales».

El año pasado, con la Liga todavía no conquistada, pero a punto, casi todos los titulares jugaron en Liga ante el Leganés tras el 4-1 ante la Roma en la ida de los cuartos de final y tres días antes del KO en el Olímpico (3-0). Luis Suárez reconoció meses después que se equivocó en querer participar en aquel encuentro liguero que no se decidió hasta el final. Ahora todo el mundo ha aprendido la lección. Y hasta Messi, que se juega la Bota de Oro, está más tranquilo tras la sanción de tres partidos en la Ligue 1 a Mbappé (PSG). Cuando la cumpla (ya se perdió uno), al francés les quedarán dos partidos de Liga para aumentar su cuenta de 30 goles, los mismos que al '10' azulgrana, si es que los juega, porque suma 34 dianas, tras Vigo y la vuelta europea.

En cualquier caso, un pinchazo del Barça en Vigo no sería nada nuevo, pues no gana allí desde la temporada 2014-15 con un cabezazo de Mathieu (0-1). Desde entonces, 4-1 en la 2015-16, 4-3 en la 2016-17 y 2-2 en la 2017-18, con un empate también en Copa (1-1). El Celta podrá contar con su héroe, Iago Aspas, pese a sus diferentes contusiones, y Fran Escribá no ocultó como entrenador: «Prefiero que Messi no venga y se quede en casa. Soy del grupo de personas que considera a este jugador el mejor que he visto en toda mi vida; lleva más de diez años seguidos ofreciendo un rendimiento extraordinario. Es un futbolista irrepetible y el vacío que dejará cuando se retire será muy grande y muy complicado de llenar». También señaló que «es lógico que ciertos jugadores del Barcelona no viajen a Vigo». «Ernesto Valverde sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer, pero lo normal es que gestione esfuerzos. Pero estoy seguro de que veremos a un buen Barça porque en esa plantilla hay muy buenos jugadores que no nos van a regalar absolutamente nada como corresponde al mejor equipo del campeonato», añadió el técnico del Celta.

Alineaciones probables:

Celta: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Olaza, Brais Méndez, Lobotka, Jozabed, Boufal, Maxi Gómez y Iago Aspas.

Barça: Cillessen, Wague, Murillo, Umtiti, Vermaelen, Aleñá, Todibo, Riqui Puig, Collado, Malcom y Boateng.

Árbitro: Sánchez Martínez (Murciano).

Estadio y horario: Balaídos. 20:45 h. (Movistar Partidazo).