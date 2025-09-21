Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz deja mañana lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
Jude Bellingham, durante el partido entre Real Madrid y Espanyol. Juan Medina / Reuters
Análisis

Bellingham y Camavinga amplían el abanico de Xabi Alonso

Los regresos de ambos centrocampistas disparan las opciones en la medular blanca y obligan al técnico a revisar su dibujo táctico

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:35

A medida que han comenzado a llegar las primeras bajas del curso en la defensa del Real Madrid, la enfermería blanca se ha ido vaciando ... de centrocampistas. Por primera vez desde su llegada al banquillo merengue, Xabi Alonso cuenta con todos sus efectivos en la sala de máquinas, lo que amplía el abanico de recursos y obliga al técnico guipuzcoano a retocar su planteamiento más habitual hasta el momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  3. 3 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  4. 4 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  5. 5

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  6. 6

    El show de Santamaría
  7. 7 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  8. 8

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  9. 9 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bellingham y Camavinga amplían el abanico de Xabi Alonso

Bellingham y Camavinga amplían el abanico de Xabi Alonso