Frenkie de Jong, durante el partido ante el Elche. EP
Análisis

El Barça entrega las llaves a De Jong

El neerlandés atraviesa su mejor momento como azulgrana y es clave para que su equipo no acuse la baja de Pedri

Daniel Panero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

Frenkie de Jong atraviesa un momento extraño. Mientras el Barcelona se llena de dudas en el juego, vive momentos de zozobra como en el clásico ... o acumula lesionados, él atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Frente al Elche volvió a cuajar un gran partido y fue clave para que los azulgranas se impusieran sin demasiados apuros por 3-1 en el Lluis Companys. Ha crecido exponencialmente en el último año y por primera vez desde que es culé ya nadie duda de su importancia en el equipo. Es el renacimiento de un jugador que parecía estancado.

