Jornada 21 Peleando por la Liga pese al ruido del mercado Simeone quiere centrarse en competir y no en la llegada de Morata o salida de Kalinic, que será titular ante un Getafe que nunca logró hacerle un gol desde 2012 JAVIER VARELA Madrid Sábado, 26 enero 2019, 07:31

Por primera vez Diego Pablo Simeone aceptó referirse a Álvaro Morata, al que todo el club espera cedido por el Chelsea para el próximo año y medio, aunque sin citarle pero dejó caer que espera el cierre definitivo del fichaje. «No ha sucedido, no hay una realidad. La única realidad que nos lleva a nosotros adelante es lo que se toca y se ve. Hoy estamos los futbolistas que estamos y mañana tendremos que afrontar el partido con mucha inteligencia. La verdad que tranquilo no estoy nunca. Ni con los que pueden venir ni con los que se pueden ir. Hasta que no se cierre el mercado estaremos inquietos, esperando a ver con quienes vamos a contar. Hablamos todos los días con Andrea (Berta, director deportivo), Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) y Enrique (Cerezo, presidente) buscando las soluciones que entendemos que nos pueden hacer seguir creciendo como club y como equipo», explicó.

Así reconoció que cuenta con Nikola Kalinic para mantener su racha de 17 jornadas ligueras sin perder (ha cedido dos derrotas esta campaña en 31 partidos) y de hecho será titular frente al Getafe pese que su salida para liberar masa salarial es una opción muy probable. La otra es el posible traspaso de Jonny Otto al Wolverhampton, donde el lateral internacional está cedido hasta el final del curso. «Cuento con Kalinic y con todos los futbolistas que están en la plantilla, lesionados o no lesionados, y buscando siempre que nos den lo mejor. Niko, desde que llegó, como profesional se comportó muy bien. Desde lo futbolístico fue de menos a más, no llegó de la mejor manera, se preocupó, trabajó, aprovechó las oportunidades, ha sido importante cuando ha tenido que jugar y ha sido un delantero que al equipo le ha hecho bien cuando le ha tocado jugar», valoró.

Simeone prefiere centrarse en lo cercano por eso no quiso comentar la noticia de que Diego Godín, según 'Sky Italia', haya pasado reconocimiento médico con el Inter con vistas a la próxima temporada. «Jugará con la pasión, la ilusión y la tenacidad con la que ha jugado desde que llegó al club. No dudo ni un segundo de Godín hasta el día que esté con nosotros», dijo el técnico, que evitó hablar de una posible renovación hasta 2022. Sólo le preocupa «un Getafe que está haciendo una temporada extraordinaria, muy bien en la Liga, muy bien en la Copa y compitiendo excelentemente muy bien desde la llegada de Bordalás. Me siento identificado con la gente que trabaja, potencia a los futbolistas y tiene una forma definida de cómo quiere afrontar este lugar que tenemos como entrenadores. Hay un montón de gente que opina sin entrenar», dijo sin querer aferrarse a las bajas (Diego Costa, Filipe Luis, Vitolo', Koke y Savic por lesión sin contar al sancionado Correa o un Gelson que espera su salida al Mónaco) que le dejan sólo trece jugadores disponibles del primer equipo si bien Saúl Ñíguez, parece recuperado.

Horrible estadística

De hecho, quiso destacar el estilo de juego azulón, pese a que nunca le ha marcado un gol en 14 duelos y le haya endosado 28 (para un total de 12 victorias y dos empates). «No comparto los extremos, porque se desprestigia rápidamente un estilo de fútbol alabando teóricamente a otro. Creo que el fútbol es variable. Los mejores entrenadores son aquellos que potencian a los futbolistas, porque de eso se trata la palabra entrenador, como el profesor en el colegio tiene que mejorar al estudiante. No comparto es desprestigiar o desvalorizar estilos que son diferentes a uno. Nadie asegura nada. Nadie termina de sostener que hay un estilo solo en el fútbol, en la vida, en la política o en la religión. Por eso está bueno, porque todos pensamos diferente. Si todos pensáramos igual y creemos que hay un único camino, la vida sería aburrida. La vida es muy linda porque nos permite elegir distintos caminos que llevan muchas veces al mismo lugar. Y cada uno puede elegir por donde cree que es más corto».

Ese Getafe, sexto con 31 puntos y a diez de su vecino, nunca ha ganado ni ha marcado un gol al Atlético en toda la era Simeone. Los azulones, que no pierden a domicilio desde agosto y llegan henchidos por el triunfo en la Copa ante el Valencia. Gracias a su fortaleza defensiva (tres goles recibidos en 2019) ha ganado además cuatro de sus últimos cinco encuentros oficiales y solo han cedido uno de los últimos once (ante el Barcelona por 1-2). Bordalás, que tiene la baja de Markel Bergara, Ndiaye y Gaku pero dispone de Arambarri y Foulquier, ha insistido a los suyos olvidar los precedentes, muy positivos para los rojiblancos. «Son estadísticas, el Atleti es un equipo muy difícil, defiende francamente bien. Lleva años siendo el equipo o segundo equipo menos goleado, son estadísticas que están ahí. Lo sabemos y somos conscientes de ello. El Atleti siempre es difícil tiene un once muy competitivo con campeones del mundo y con muchos títulos. No pensamos en la estadística y los números. El Atleti tiene unos grandes números a nivel defensivo, tiene muchos argumentos a nivel defensivo, tiene a Griezmann, a Kalinic, que ha sido subcampeón, tiene a Lemar, a Rodrigo, a Saúl... en general es un gran equipo», explicó antes evitar su posible candidatura como sustituto del Cholo. «He visto que va a renovar hasta 2022», ironizó. «Estoy ahora mismo estoy preocupado de gustarle a mi presidente, a mis jugadores y a mi afición. Estamos en puestos europeos, estamos en el ecuador, puede pasar cualquier cosa. Si coges una racha mala puedes pelear por salir de la zona mala. Los elogios nos despistan, nos desvían y nos pueden debilitar.

- Alineaciones probables:

Atlético: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Lucas; Saúl, Thomas, Rodrigo, Lemar; Griezmann y Kalinic.

Getafe: Soria; Suárez, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Samu Sáiz; Ángel y Jaime Mata.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.15

TV: Bein LaLiga