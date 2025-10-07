El Atleti ficha a Mateu Alemany Será el nuevo director de Fútbol Profesional Masculino y llega al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño.

Javier Varela Martes, 7 de octubre 2025, 11:01 Comenta Compartir

No vestirá la camista rojiblanca en el césped del metropolitano, pero el Atlético ha hecho un gran fichaje. Mateu Alemany se incorpora al conjunto atlético como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. Carlos Bucero le incorpora al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información