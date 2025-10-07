Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Investigan la caída de un joven desde un edificio de Campanar
Mateu Alemany Atlético

El Atleti ficha a Mateu Alemany

Será el nuevo director de Fútbol Profesional Masculino y llega al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño.

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 7 de octubre 2025, 11:01

Comenta

No vestirá la camista rojiblanca en el césped del metropolitano, pero el Atlético ha hecho un gran fichaje. Mateu Alemany se incorpora al conjunto atlético como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. Carlos Bucero le incorpora al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  9. 9 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  10. 10

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Atleti ficha a Mateu Alemany

El Atleti ficha a Mateu Alemany