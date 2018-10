Jornada 3 Una oportunidad para resurgir Un Betis con dudas visita San Siro para enfrentarse al Milan en uno de los peores momentos de toda su historia JACOBO CASTRO Madrid Jueves, 25 octubre 2018, 07:49

Hace unos años, visitar San Siro en Europa era algo terrorífico. Allí jugaba, además del Inter de Milan, uno de los equipos más temibles del mundo: el AC Milan. Un club legendario, con varias Copas de Europa a sus espaldas y que en todas las ediciones de la Champions League estaba en disposición de conseguir el preciado título. En 2007 los 'rossoneri' fueron campeones de Europa por séptima vez. Sin embargo, Atenas, donde se logró aquel 2-1 ante el Liverpool, fue su tumba. Desde 2007 comenzó una caída sin precedentes en uno de los mejores clubes de la historia del fútbol. En los últimos once años, el AC Milan ha desaparecido de los puestos altos de su Liga, ganando el título en la 2010/11, pero quedándose fuera de Europa muchos años; ha sido incapaz de llegar más lejos de cuartos de final en la Champions y no ha logrado ni una sóla Copa italiana. Pero la caída no solo está en los logros, también en los jugadores. A los Andriy Shevchenko, Kaká, Paolo Maldini, Andrea Pirlo o Filippo Inzaghi, los sustituyen en la actualidad futbolistas como Gonzalo Higuaín, Samu Castillejo, Ricardo Rodríguez, Franck Kessie o Patrick Cutrone, que marchan decimosegundos en el Calcio.

A ese San Siro que ya no asusta llegará el Betis este jueves con sus propios miedos. Y es que pese a que delante no habrá un equipo ni por asomo parecido al gran Milan, los verdiblancos vienen demostrando en las últimas jornadas que hasta el más débil de los rivales está en condiciones de crearle problemas. Un ejemplo de ello se vio el pasado domingo en el Benito Villamarín, donde un recién ascendido como el Real Valladolid se llevó los tres puntos sin apenas sufrir. De los últimos cinco partidos, el equipo de Quique Setién ha ganado tres, pero dos de ellos por la mínima, mientras que ha perdido otros dos. Únicamente ganó con holgura, y fue en el marcador, no en el juego, al debil Dudelange. La falta de gol y la inseguridad defensiva están marcando una dinámica muy negativa que confía cambiar en San Siro.

Aún así, pese a no terminar de arrancar, los verdiblancos están a tres puntos de los puestos europeos en la liga y se encuentran en disposición de lograr este jueves ponerse primeros en su grupo de Europa League. «Esperamos un partido incómodo», aseguró en la previa el técnico milanista Gennaro Gattuso. Algo así pretende plantear Quique Setién, pero tendrá que hacerlo sin tres jugadores claves: Joaquín Sánchez, Andrés Guardado y Javi García no entraron en la convocatoria por lesión. No parece, pese a las bajas, que el cántabro vaya a cambiar mucho su idea de lo que va de temporada. Joel Robles se perfila como portero como viene siendo habitual en la competición; con la línea de centrales inamovibles, la novedad podría estar en los laterales, donde Antonio Barragán se perfila titular por la derecha y Cristian Tello podría tener alguna oportunidad por la izquierda; por delante, William Carvalho, Lo Celso y Canales formarían el centro del campo, mientras que Loren y Sanabria serían los delanteros elegidos.

En frente, el Milan, que llega a la cita con dos victorias en sus dos partidos de Europa League pero viene de caer en el derbi de la 'madonnina' ante el Inter de Milan. «Saldremos con nuestros mejores jugadores», avisó Gattuso en la previa. Eso sólo puede significar que los jugadores claves del conjunto italiano como Gonzalo Higuaín, Alessio Romagnoli y los españoles Samu Castillejo, Suso y Pepe Reina, titular en esta competición, serán de la partida en un enfrentamiento que no tiene lugar desde 1977. En aquella ocasión el Betis cayó en Milan pero logró la victoria en el Benito Villamarín. Mañana podrá añadirse a esa lista otro precedente.

Alineaciones probables:

Milan: Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bonaventura, Kessie, Bakayoko; Suso, Castillejo, Higuaín.

Real Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei, Tello: Lo Celso, Carvalho, Canales; Tonny Sanabria y Loren.

Árbitro: Bas Nijhuis (Holanda)

Estadio: San Siro.

Hora: 18.55

TV: Movistar Liga de Campeones