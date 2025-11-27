El Betis se consolida entre los mejores pero tiembla por Isco

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:04 | Actualizado 23:10h. Comenta Compartir

El Betis desafío el refrán popular para acabar con buen pie y victoria un duelo ante el Utrecht que no pudo empezar peor por las lesiones de Isco y Amrabat en un desafortunado encontronazo entre compañeros a la hora de disputar un balón. Con un once muy reconocible, que demostró la implicación en la Europa League pese a la inminencia del derbi sevillano del domingo en el Pizjuán, el conjunto verdiblanco enderezó el duelo con las dianas del Cucho Hernández y Abde, antes de sostener el triunfo frente al golazo del español Miguel Rodríguez y así consolidar un valioso puesto entre los ocho mejores del torneo, que acceden directamente a octavos.

La noticia de partida estaba en la presencia de Isco en la alineación titular. El malagueño, que reapareció el fin de semana en Liga ante el Girona y daba un paso más al pisar el césped desde el inicio, sufrió un estrambótico choque con Amrabat, su propio compañero, cuando ambos trataban de golpear la pelota sin ningún rival de por medio. La acción, plagada de mala suerte, mandó al banquillo al '22' del Betis y enfrió el ambiente en La Cartuja.

Con el derbi en el horizonte, la grada bética contuvo el aliento al ver retirarse a su gran estrella con cara de circunstancias y un vendaje en la pierna derecha por una fuerte contusión. Por si fuera poco, el jarro de agua fría llegó por partida doble al pedir el cambio, unos minutos después, Amrabat, el otro protagonista de la desgraciada jugada. Así las cosas, al equipo de Pellegrini le costó tomar la temperatura al duelo, con una buena ocasión del Utrecht, desbaratada providencialmente por Valles tras disparo de El Karouani.

Betis Valles, Ortiz, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez, Altimira, Amrabat (Fornals, m. 15), Antony, Isco (Deossa, m. 10), Abde (Pablo García, m. 82) y Cucho Hernández (Chimy Ávila, m. 82). 2 - 1 Utrecht Brouwer, Horemans, Van der Hoorn (Didden, m. 83), Viergever, El Karouani (Murkin, m. 46), Bozdogan (Zechiel, m. 58), Engwanda, De Wit, Miguel Rodríguez, Haller (Min, m. 68) y Cathline (Blake, m. 83). Goles: 1-0: m. 42, Cucho Hernández. 2-0: m. 50, Abde. 2-1: m. 55, Miguel Rodríguez.

Árbitro: Nenad Minakovic (Serbia). Amonestó a Engwanda y Ricardo Rodríguez.

Incidencias: Partido de la jornada 5 de la fase liga de la Europa League disputado en La Cartuja.

Pese a las adversidades, el Betis fue creciendo poco a poco hasta volcar el juego hacia los dominios del conjunto neerlandés y avisar seriamente a través del Cucho Hernández, que se topó con el despeje del zaguero Van der Hoorn en su intentona por abrir el marcador.

El control de la pelota bético carecía de mordiente y el descanso llamaba a la puerta en mitad de una atmósfera gélida cuando otra vez el Cucho, esta vez con premio, completó un escorzo muy difícil para cabecear a la red el envío desde el costado derecho del perseverante Antony.

El gol fue lo mejor de una primera parte accidentada como pocas, que se cerró con un fuerte golpe en la cabeza de El Karouani, tendido sobre el césped durante unos cuantos minutos y visiblemente desorientado a la hora de enfilar el camino al banquillo.

Sufrimiento

Tras la pausa, chispazo de Abde, que aceleró por el costado izquierdo y desde la frontal del área neerlandesa la puso pegada al poste, imposible para Brouwer. Parecía encarrilado el duelo y ganada la tranquilidad para comenzar a pensar en el derbi cuando el ex del Celta Miguel Rodríguez se inventó un improbable disparo de zurda desde el centro del campo que pilló desprevenido a Valles.

Al Betis le costó metabolizar el golpe y pudo ser peor de no mediar un fuera de juego previo al tanto anulado a Murkin. De un triunfo cercano se había pasado en cuestión de minutos a una disputa al rojo vivo y tocaba al conjunto verdiblanco ponerse el mono de trabajo para recuperar el control. Estuvo más cerca del gol en el tramo, y aunque no evitó cierto sufrimiento fruto del empuje, que no acierto ofensivo del Utrecht, sí sostuvo un triunfo marcado por el susto con Isco, en duda para el gran derbi sevillano.