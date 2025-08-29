Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo ¡Santamaria sustituye a Pepelu! Confirmada la alineación del Valencia
Xabi Alonso, entrenado por Guardiola en el Bayern AFP
Fútbol internacional

El Real Madrid, protagonista de muchas curiosidades de la nueva Champions

La primera fase registrará el enfrentamiento más lejano jamás visto en Europa, el regreso de varios futbolistas a su antiguo club y partidos que son clásicos de la competición

David Hernández

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:21

El formato innovador de la Champions con 36 equipos, que ya se puso en marcha la temporada pasada, abre la posibilidad de que más conjuntos ... debuten en ella y se produzcan anomalías que no pueden pasar desapercibidas. La más sonada desde que concluyó el sorteo es la del viaje que el Real Madrid tendrá que realizar a Almaty. El Kairat es un recién llegado a la máxima competición continental, pero geográficamente no se encuentra en Europa. La ciudad de Almaty, en Kazajistán, se ubica en el extremo oriental del que es el noveno país con mayor superficie del planeta, a tan solo 300 kilómetros de China. Este desplazamiento de ocho horas para los blancos y más de 6.400 kilómetros, para un aficionado común supondría un mínimo de doce horas, ya que no existen vuelos directos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  3. 3 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  4. 4 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  5. 5 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  6. 6 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  7. 7 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  8. 8

    Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido
  9. 9 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  10. 10 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Real Madrid, protagonista de muchas curiosidades de la nueva Champions

El Real Madrid, protagonista de muchas curiosidades de la nueva Champions