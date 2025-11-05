Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Max Dowman aplaude a los seguidores del Arsenal desplazados a Praga. Reuters

Max Dowman, el último niño prodigio

Con solo 15 años, el centrocampista del Arsenal es el debutante más joven en la historia de la Champions y supera incluso los registros de precocidad de Lamine Yamal

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

Asustan ya los registros de precocidad que se suceden en un deporte de tanta exigencia física, mental y social como el fútbol y que alimentan ... un debate sobre si es conveniente adelantar tanto los plazos. El último caso es el de Max Dowman, centrocampista del Arsenal que se ha convertido en el debutante más joven en la historia de la Champions al disfrutar de media hora en el cómodo triunfo de su equipo en feudo del Slavia de Praga. Mérito de este adolescente inglés, nacido en 31 de diciembre de 2009 en Chelmsford, capital del condado de Essex localizada en el área metropolitana de Londres, pero también del técnico donostiarra Mikel Arteta por atreverse a darle la alternativa en un equipo tan poderoso como el 'gunner'.

