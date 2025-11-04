Lamine Yamal, a luchar contra sus Brujas

Daniel Panero Madrid Martes, 4 de noviembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

Lamine Yamal es el gran protagonista del duelo que vivirá el Barcelona este miércoles contra el Brujas en Bélgica. Tras dos semanas cargadas de rumores acerca de sus problemas físicos, la joven perla azulgrana mostró ya una mejor versión contra el Elche y espera seguir en esa línea para estar cada vez más cerca de ese jugador que asombró al mundo la pasada temporada. Es su momento, la hora de recuperar el terreno pérdido en los primeros meses de competición.

Y es que Lamine Yamal, entre unas cosas y otras, no ha conseguido deslumbrar esta temporada. Ha sufrido dos lesiones que le han hecho perderse hasta cinco partidos y también tener esa continuidad de la que sí pudo disponer la pasada campaña a pesar de su temprana edad. Lamine Yamal podría jugar contra el Brujas su quinto encuentro consecutivo con el Barça este curso, algo que todavía no ha podido hacer desde que el balón echara a rodar en el mes de agosto.

Lo hará en un partido trampa para el Barcelona, ya que los culés llegan a la cita en un momento delicado porque Hansi Flick sigue sin disponer de todas sus piezas y porque el modelo del técnico alemán no termina de funcionar como un reloj suizo este curso. Las derrotas contra el Paris Saint-Germain, el Sevilla y el Real Madrid todavía colean en un grupo que ha visto cómo la defensa adelantada entraña riesgos que este curso se han convertido en problemas. El Barça ganó ante el Elche el pasado fin de semana en el Lluis Companys, pero lo hizo en un partido en el que Rafa Mir marcó un nuevo gol a la espalda de los centrales y en el que tuvo hasta dos balones que acabaron estrellándose en la madera.

Esa poca fiabilidad defensiva es ahora la principal tarea de Flick, que sigue dándole vueltas a la posibilidad de hacer un once en el que haga rotaciones sin que se resienta el equipo. No ayuda en esta misión el hecho de que la enfermería siga estando a rebosar. El técnico germano no podrá contar por lesión con Ter Stegen, Joan García, Gavi, Raphinha, Pedri y tampoco con Christensen, que recayó en el entrenamiento de este martes de las molestias musculares que arrastraba.

Todas estas bajas condicionan un once en el que Flick tendrá que tirar con lo puesto. Cubarsí podría regresar en la zaga junto a Eric García con el objetivo de tener un mejor manejo de balón en campo contrario, De Jong y Casadó serán las anclas por segundo partido consecutivo y arriba el preparador germano podría dar descanso a Ferran Torres y a Fermín en favor de Dani Olmo y Lewandowski, dos jugadores que siguen buscando su mejor tono físico y que necesitan, como Lamine Yamal, un partido redondo para coger buenas sensaciones.

Oportunidad

Enfrente estará un equipo que no regalará nada. «Estamos capacitados para ganar, tenemos muy buenas armas para jugar contra un equipo tan grande como el Barça. Que no se fíen de que ganarán fácilmente», declaró Nick Hayen en la rueda de prensa previa. El técnico del Brujas ha construido un equipo muy disciplinado tácticamente, que es consciente de sus carencias y que planteará un encuentro muy físico en el que los culés deberán ser los que lleven la voz cantante. En ese guion, el Brujas podrá alternar el 4-2-3-1 con el 4-5-1 en bloque bajo y podrá realizar transiciones con las que cazar a un Barcelona que volverá a convivir a muchos metros de la portería defendida por Szczesny.

Para llevar a cabo ese plan, Hayen deberá sobreponerse a las bajas de Bjorn Meijer y Ludovit Reis, dos jugadores que no estarán por lesión. Estas ausencias no modificarán la estructura de un equipo que ha dejado sensaciones contradictorias en los primeros tres partidos de Champions. Se impuso en el debut contra el Mónaco con un 4-1 ilusionante, pero después sufrió dos varapalos fuera de casa contra el Atalanta (2-1) y el Bayern de Múnich (4-0). El regreso al Jan Breydel Stadion es una oportunidad para sumar ante un equipo importante y, por qué no, creerse que puede estar en la siguiente ronda de la Champions.

-Alineaciones probables:

Brujas: Jackers, Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys, Stankovic, Vanaken, Onyedika, Forbs, Tresoldi y Tzolis.

Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Casadó, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Jan Breydel.

TV: Movistar Liga de Campeones.