Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO
Fermín celebra uno de los tres goles que marcó ante Olympiacos. Alberto Estévez (Efe)
Análisis

Fermín se gana un sitio en el clásico

El onubense firmó un 'hat-trick' ante Olympiacos que confirma su importancia en el equipo de Flick

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:59

Comenta

Fermín se ha ganado a pulso ser un jugador importante en el Barcelona. Tras un verano en el que su nombre sonó con fuerza para ... hacer caja rumbo a la Premier League y resolver muchos problemas económicos que atraviesa el equipo azulgrana, el atacante onubense está decidido a hacerse un sitio en el cuadro de Hansi Flick y este martes dio un paso más en esa dirección. Firmó un 'hat-trick' en la Champions contra Olympiacos, una exhibición que le sitúa como un futbolista muy a tener en cuenta de cara al clásico que se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  5. 5 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  6. 6 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  7. 7

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  8. 8 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  9. 9

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fermín se gana un sitio en el clásico

Fermín se gana un sitio en el clásico