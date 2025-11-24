El Barça ha vivido dolor y gloria en Stamford Bridge

Daniel Panero Madrid Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

El Barcelona visita este martes un estadio en el que tradicionalmente las ha pasado canutas, pero en el que también se ha llevado una de las alegrías más importantes de la historia del club azulgrana. Stamford Bridge es la casa del Chelsea, flamante campeón del mundo este mismo verano, la cuna de los 'blues' construidos a base de millones por Roman Abramovich primero y por Todd Boehly después y también el lugar indicado para que el equipo de Hansi Flick dé un golpe encima de la mesa en la Liga de Campeones. Es la hora y el lugar idóneo para un equipo que quiere seguir recuperando sensaciones tras la goleada contra el Athletic y, de paso, presentar candidatura para reinar en Europa.

Y es que el Barça necesita como el comer un triunfo que aleje fantasmas en la Champions. La caída en semifinales el pasado curso contra el Inter y la derrota ante el Paris Saint-Germain en la edición actual levantaron ampollas en un grupo que sabe que debe dar un paso más ante los equipos más poderosos del concierto europeo. El Chelsea lo es, más aún tras coronarse campeón del Mundial de Clubes, y por eso Flick espera la mejor versión de su equipo tras el abultado triunfo contra el Athletic en el regreso al Camp Nou. El sábado el Barça no solo ganó, sino que lo hizo mostrando la personalidad de la temporada pasada, asfixiando al Athletic y recuperando efectivos de cara a un mes clave que debe empezar con un buen partido en Londres.

Para ello, el Barça deberá sobreponerse a una estadística que habla a las claras de la dificultad que entraña la guarida del Chelsea. El Barça ha visitado Stamford Bridge en siete ocasiones y solo en una de ellas logró la victoria. Fue en la temporada 2005-2006. Los culés empataron en el Camp Nou en la ida de octavos de final en aquel curso y remataron el pase a cuartos en la vuelta con tantos de Eto'o y Terry en propia puerta. El resto de partidos fueron cinco sinsabores para los culés con cuatro derrotas y un empate y un éxtasis generalizado con el Iniestazo de la temporada 2008-09. El 'Pep Team' estaba ese día contra las cuerdas, cayendo 1-0 y apareció un derechazo de Andrés Iniesta para salvar los muebles y dar paso a un equipo de leyenda. Es el gran recuerdo del Barça en Stamford Bridge, un gol que cambió la historia de aquel grupo. Allí se logró de forma agónica el pase a la final de Roma y allí espera encontrar el punto de inflexión definitivo el Barça actual.

Flick sabe de la importancia de lograr ese impulso y pondrá toda la carne que tiene disponible en el asador. No estarán por lesión Ter Stegen, Gavi y Pedri, pero sí que estarán a disposición del técnico germano los futbolistas que reaparecieron contra el Athletic el pasado fin de semana, así como Rashford, ya recuperado del proceso vírico que ha atravesado, y De Jong, que no pudo tener minutos en Liga por sanción. Ambos regresos condicionan un once en el que Flick no hará demasiados experimentos. Joan García partirá de nuevo en la portería, Gerard Martín podría ser titular en el lateral zurdo para reservar a Balde, que tuvo molestias contra el Athletic, y a partir del centro del campo el abanico se amplía. Eric García podría acompañar a De Jong en la medular para tener una mayor solidez y arriba Raphinha, Lamine Yamal, Fermín y Lewandowski podrían ser los encargados de buscar el gol.

Una caja de sorpresas

Enfrente estará un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. En el Mundial de Clubes se pudo ver la cantidad de recursos que posee el Chelsea, pero esta temporada también han aparecido algunos retazos de aquel grupo de futbolistas incapaces de tener regularidad a lo largo del curso. Los de Enzo Maresca llegan a la cita después de dos victorias consecutivas contra el Wolverhampton (3-0) y el Burnley (0-2), pero también de derrotas importantes en el inicio de competición en casa contra el Brighton (1-3) o ante el Sunderland (1-2).

En esta ocasión, Maresca tendrá que hacer frente a la baja de Cole Palmer, su principal estrella, que se perderá el partido tras lesionarse el meñique del pie al golpearse con una puerta en un accidente doméstico. No estará él y tampoco por lesión Colwill, Essugo y Lavia. Son bajas que no alterarán el patrón de juego de un Chelsea que comparte automatismos con el Barça gracias a la influencia de Maresca, algo en lo que no quiso entrar en técnico italiano en la previa. «Soy entrenador y lo decidí gracias al equipo de Pep hace años», reconoció Maresca, que sabe que parte del éxito de su equipo este martes pasa por discutirle la pelota al Barça.

-Alineaciones probables:

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Malo Gusto, Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Gittens y Joao Pedro.

Barcelona: Joan García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, De Jong, Eric García, Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Stamford Bridge.

TV: Movistar Liga de Campeones.