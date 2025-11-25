Atlético e Inter dirimen otra batalla colectiva repleta de duelos individuales

Ignacio Tylko Madrid Martes, 25 de noviembre 2025, 17:56 | Actualizado 18:54h. Comenta Compartir

El duelo de artilleros entre Julián Álvarez, que cotiza a la baja en las últimas jornadas, y Lautaro Martínez, un viejo deseo del Cholo Simeone, marca la, a priori, equilibrada cita que enfrenta este miércoles al Atlético y al Inter en el Metropolitano. Un pleito con más necesidad para los colchoneros, ya que actúan ante sus incondicionales y solo suman seis puntos tras cuatro encuentros, mucho peor balance en esta Champions que los 'nerazzurri', con pleno de victorias y colíderes antes de empezar la jornada junto al Arsenal y el Bayern de Múnich.

Aunque tanto el Cholo Simeone como el rumano Cristian Chivu son dos técnicos que anteponen el equilibrio al brillo y el orden colectivo a la clase de las individualidades, este tipo de pleitos se suelen decidir por detalles de las estrellas. Julián y Lautaro son compañeros y por momentos también rivales en el ataque de la Albiceleste, campeones del mundo en 2022, cuando Argentina volvió a la cima 36 años después, y las estrellas del Atlético y el Inter.

La Araña parece más tristona desde la llegada del frío, aunque siempre es una amenaza para los rivales y nunca deja de trabajar en pos del bien común. Autor de nueve goles en 16 partidos en este curso y 38 en sus 73 encuentros de rojiblanco desde que llegó del Manchester City, los últimos compases de esta temporada han revelado un Julián menos determinante de lo que acostumbra, con solo dos goles en sus últimos ocho choques oficiales, al Sevilla, de penalti, y al Union Saint-Gilloise.

Lautaro sobresale con 15 dianas en esta campaña, cuatro de ellas en la Champions, para un total de 161 en 350 choques desde su traspaso al Inter, justo cuando parecía que iba a fichar por el Atlético. Martínez tiene un motivo extra para reivindicarse y desquitarse. Hace dos temporadas, cuando los rojiblancos se impusieron en los penaltis tras caer 1-0 en el Giuseppe Meazza y vencer 2-1 en El Metropolitano, el astro argentino del Inter falló le pena máxima decisiva.

No parten entre los grandes favoritos a la Champions, reservada en los pronósticos siempre a los clubes más glamurosos, pero son dos equipos rocosos a los que nadie quiere enfrentarse. El Atlético ha ganado nueve de sus últimos once choques entre todas las competiciones, en tanto que los lombardos han vencido once de los últimos trece, si bien en la última jornada cayeron por la mínima ante su archirrival 'rossonero' en el derbi de la Madonnina, conocido así en honor a la estatua de cobre dorado, obra de Carlo Pellicani, que representa a la Asunción de la Virgen y corona el chapitel mayor del 'Duomo' de Milán.

Baena y Barella, el talento

Se presenta el Atlético pletórico tras un repóquer de victorias que le han situado a cuatro puntos del Real Madrid en Liga, pero con importantes interrogantes. La ausencia por lesión de Marcos Llorente, una moto en cualquier demarcación, resulta difícil de suplir, y más si también está entre algodones Giuliano Simeone, el otro puñal por el costado derecho. Jan Oblak es duda y Le Normand sigue de baja. Prueba de fuego para Nahuel Molina, titular en solo tres partidos esta campaña y poco valorado por la afición. La presencia por su zona del veloz Dimarco pondrá en jaque al lateral argentino.

Entre los jugones, vistoso duelo de inspiración, visión, toque y último pase entre Álex Baena, a quien el Cholo define como un «joven, rebelde, que quiere más y tiene energía Atlético de Madrid», y Nico Barella, uno de los grandes talentos de un 'calcio' que ambiciona recuperar su lugar en el ámbito de los clubes, pero se muestra decadente a nivel de selecciones nacionales.

Destacada también la batalla que librarán los experimentados Koke y Çalhanoglu, fundamentales por su jerarquía, lectura táctica, visión y capacidad para mover a sus equipo. El turco, letal a balón parado y autor de seis goles y tres asistencias en los 14 partidos jugados en este ejercicio, tiene más llegada que el madrileño, dos años mayor, 33 frente a 31, y con 700 partidos a sus espaldas de rojiblanco. También sufre ausencias el Inter, sobre todo las de Dumfries y Mkhitaryan.

Alineaciones probables

Atlético: Musso u Oblak, Molina, Giménez, Lenglet, Hancko, Nico González, Barrios, Koke, Baena, Julián Alvarez y Sorloth.

Inter: Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco, Thuram y Lautaro Martínez.

Árbitro: François Letexier (Francia).

Hora: 21:00. Estadio Metropolitano.

TV: Movistar Liga de Campeones.