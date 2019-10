Jornada 2 | Grupo A Areola sustituye al mareado Courtois Alphone Areola, durante el partido Real Madrid-Brujas. / EFE El portero belga, abucheado por el Bernabéu, se retiró con problemas estomacales tras encajar dos goles y Marcelo también reemplazó al descanso al lesionado Nacho AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 1 octubre 2019, 20:26

Alphonse Areola sustituyó a Thibaut Courtois al descanso del partido entre el Real Madrid y el Brujas, a causa de las problemas estomacales sufridos por el portero belga durante la primera parte, en la que el guardameta del equipo blanco fue abucheado por la afición del Bernabéu. Al descanso también sustituido, lesionado en la rodilla derecha, Nacho, reemplazado por Marcelo en el lateral izquierdo.

Courtois se retiró mareado tras el primer tiempo y ya no salió en el segundo, ya que no se encontraba bien físicamente y Zinedine Zidane decidió no esperar más para realizar el inesperado cambio en la portería. Los aficionados del Real Madrid aplaudieron tanto la sustitución de Courtois por Areola como la de Nacho por Marcelo, después de haber pitado en más de una ocasión al guardameta belga, al igual que hizo con Lucas Vázquez, ya que los seguidores blancos deseaban ver a Vinicius en lugar del extremo gallego en la banda derecha del ataque. La sustitución de Vinicius por Lucas Vázquez finalmente se produjo en el minuto 67.

Precisamente, con 0-2 en el marcador, Areola salvó al Real Madrid de un tercer gol de Bonaventure en el minuto 54, poco antes de que Sergio Ramos redujese diferencias. El portero francés se erigió entonces en héroe al despejar con el pecho un remate del delantero del Brujas en otro peligroso mano a mano.

Courtois también evitó un tercer tanto del Brujas a la media hora, al repeler un remate de Tau, aunque después de que Bonaventure firmase un doblete, la afición del Bernabéu estalló contra el exportero del Atlético de Madrid. Al filo del descanso, cada vez que Courtois tocó un balón, los seguidores madridistas se echaron encima del belga, después de perder muy pronto la paciencia con Lucas Vázquez, a quien no se le perdonó que fuese titular en detrimento de Vinicius.

En el caso de Nacho, el defensa madrileño ya no jugó en el segundo tiempo como consecuencia de un posible esguince en la rodilla derecha. Por ello Nacho se vio obligado a dejar su puesto a Marcelo, a quien ahora también considera imprescindible la afición del Madrid tras su pésima pasada temporada en la que Reguilón retiró de la titularidad al lateral brasileño.