Lágrimas y mucha emoción en el homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el primer partido tras su muerte

Laura González Domingo, 13 de julio 2025, 22:31 | Actualizado 22:42h.

La vida sigue. Devastados aún por la trágica pérdida del futbolista portugués Diogo Jota, quien falleció el pasado 3 de julio junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico en Zamora, el Liverpool ha regresado este domingo al trabajo, dando inicio a una de sus pretemporadas más difíciles. Lo ha hecho midiéndose fuera de casa al Preston North End (1-3), de la segunda división inglesa, un duelo en el que el resultado ha sido lo de menos. Un choque que desde principio a fin fue un sentido homenaje al que ya es el eterno número '20' de los 'reds'.

Las gradas del estadio de Deepdale se plagaron de camisetas y pancartas con el nombre de Jota, y también de banderas de Portugal. El rival, además, le dedicó la portada del programa de ese partido, con una foto suya, levantando la Premier. Ya con los dos equipos sobre el verde, sonó el mítico himno del Liverpool, el 'You'll Never Walk Alone', interpretado por una cantante inglesa, que dejó a todos la piel de gallina, y que no dudaron en corear el unísono aficionados locales y visitantes, dejando a un lado los colores.

El Preston, además, quiso brindarle otro bonito gesto depositando una corona de flores frente a la grada que ocupaban principalmente los seguidores de los 'reds', de la mano de su capitán, Ben Whiteman. En el recuerdo de todos estaba la imagen de Jota, y su inconfundible sonrisa. También la de su familia, a la que estas dos pérdidas ha dejado rota de dolor. El futbolista del Liverpool, de 28 años, se había casado once días antes del fatídico accidente con la madre de sus tres hijos.

«Lo que me reconforta de todo esto es que en su último mes de vida, fue un campeón en todo», declaró en una entrevista previa al partido Arne Slot, el entrenador del club inglés, quien al igual que todos sus jugadores volvió a emocionarse en este choque recordando al portugués. «Un campeón para su familia, que es lo principal y más importante, porque se casó. Un campeón para su país, porque ganó la Liga de Naciones con un país que le importaba mucho, ya que siempre traía la bandera a nuestras celebraciones. Y sobre todo, un campeón para nosotros por ganar la Premier League», añadió.

Dorsal retirado

Un partido en el que los dos equipos saltaron al césped con brazaletes negros. El egipcio Mohamed Salah salió como titular, y otras piezas destacadas, como Virgil van Dijk o Andy Robertson, no se vistieron de corto, pero quisieron estar presentes en la grada. En uno de los tantos del encuentro, el uruguayo Darwin Núñez homenajeó a su excompañero realizando sus típicas celebraciones. Un duelo que terminó con la grada cantándole a Diogo, y con los jugadores agradeciendo su cariño desde el verde.

El Liverpool ya ha anunciado que retirará el dorsal número '20' en memoria de Diogo Jota. Hace unos días Slot y la mujer del futbolista luso, acompañados de varios jugadores, se desplazaron hasta los alrededores del estadio de Anfield, donde los aficionados no han dejado de depositar bufandas, banderas y numerosos otros detalles en honor a Jota y su hermano. «Siempre le llevaremos con nosotros en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, allá donde vayamos», declaró el técnico.

