Un jugador del Rayo Vallecano rechaza fichar por el Sevilla por la cerveza: «No me gusta la Cruzcampo» La respuesta de Isi Palazón a un aficionado sevillista provoca la respuesta de la marca: «Eso es que te la han puesto calentorra, cabesa»

Marc Escribano Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:06

El mercado de fichajes en el fútbol ya está cerrado, pero los clubes siguen siempre atentos a todas las posibilidades de movimientos, incluso aquellas que son peticiones de sus aficionados. Los seguidores siempre suelen ser los más activos a la hora de reclamar refuerzos, y esto se pudo ver este fin de semana en los alrededores del estadio de Vallecas, donde un fiel aficionado del Sevilla intentó negociar con Isi Palazón, del Rayo.

Eso es que te la han puesto calentorra, cabesa.



Cuando vengas a Sevilla te enseño a tirarla, Isi. https://t.co/xBScy4jd4J — Cruzcampo #ConMuchoAcento (@Cruzcampo) September 28, 2025

«Isi, vente al Sevilla», le gritaba desde la distancia el seguidor sevillista. El extremo derecho del Rayo, con una sonrisa mientras entraba en las instalaciones del estadio, se pensó su respuesta, y dejó un comentario que ya ha dado la vuelta a España haciéndose viral: «No me gusta la Cruzcampo». Su contestación, en referencia a la clásica cerveza andaluza, ha provocado también un terremoto en las redes sociales.

De hecho, la propia marca Cruzcampo ha respondido al comentario de Isi, con un sutil dardo para alimentar el juego. «Eso es que te la han puesto calentorra, cabesa. Cuando vengas a Sevilla te enseño a tirarla, Isi», dice el mensaje publicado por el tuit oficial de la marca de cervezas andaluza.