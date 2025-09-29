Bartomeu, expresidente del Barça, imputado por el pago de comisiones irregulares El exmandatario azulgrana habría provocado un perjuicio a la entidad blaugrana de 30 millones y fue denunciado por la actual directiva de Laporta

El expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha sido citado a declarar como investigado por un juzgado de la capital catalana. El exmandatario azulgrana está imputado por el presunto pago de comisiones irregulares en algunos de los fichajes del club, como el de Griezmann, que habrían causado un perjuicio económico al club blaugrana de unos 30 millones de euros.

Fue la propia entidad azulgrana, presidida por Joan Laporta, quien denunció al exresponsable culé ante la Fiscalía de Barcelona. Es una constante que arrastra la entidad azulgrana desde hace décadas: la directiva que llega a la presidencia denuncia en los tribunales por la vía penal la gestión de la ejecutiva anterior, lo que eterniza la interminable guerra civil entre sectores del barcelonismo. Hace años que el club genera casi tantas noticias de tribunales como deportivas.

Laporta sucedió a Bartomeu al frente de la nave blaugrana en 2021, en su segunda etapa como presidente. Bartomeu está investigado también en el caso Negreira, que instruye un juzgado de Barcelona contra el exvicepresidente del comité nacional de árbitros, que recibió pagos del Barça por valor de más de 7 millones durante 18 años. Se investiga si el club compró a los colegiados a través del pago de informes a José María Enríquez Negreira y su hijo.

Tanto Bartomeu como Sandro Rosell, ambos imputados en el caso Negreira, afirmaron recientemente ante el juez que al Barça, con Messi en la plantilla, no le hacía falta pagar a los árbitros. Pero no aclararon porque los Enríquez cobraron del Barça durante casi 20 años. Bartomeu está además investigado en una tercera causa penal. En este caso la que tiene que ver con el Barçagate, que indaga la contratación por parte del club de una empresa para que ejecutara campañas de desprestigio y descrédito de posibles rivales para las elecciones a la presidencia blaugrana.

Bartomeu, presidente del Barça entre 2014 y 2020, deberá comparecer ante el juez el próximo 24 de octubre. Está investigado por el juzgado de instrucción 16 de la capital catalana por un delito de administración desleal. Están bajo sospecha algunas de las operaciones realizadas bajo su mandato como los fichajes de Griezmann, que llegó al club catalán procedente del Atlético de Madrid, o el brasileño Malcom. En julio de 2019, el Barça fichó al delantero francés tras el pago de 120 millones al Atlético de Madrid. La causa investiga si el exmandatario azulgrana autorizó el pagó de comisiones millonarias en algunas operaciones. También está citado a declarar el exconsejero delegado del club, Óscar Grau, y el abogado José Ángel González.

Comisiones por Malcom y Griezmann

Un informe encargado por la directiva de Laporta a la consultora Kroll concluyó el supuesto agujero financiero y atribuía a la junta de Bartomeu delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable. Así, por ejemplo, en 2018, el Barça fichó a Malcom por 40 millones. El brasileño jugaba en el Girondins de Burdeos. Se sospecha que la directiva azulgrana abonó 10 millones en comisiones. En el caso de Griezmann, las comisiones habrían ascendido a 15 millones, para evitar que el cuadro madrileño acudiera a los tribunales para denunciar el fichaje, ya que el Barça habría iniciado los contactos con el ex de la Real Sociedad y Atlético, con contrato en vigor con la entidad madrileña. La gestión de la directiva anterior también está bajo sospecha por el pago de comisiones para cerrar el acuerdo de conformidad en el caso Neymar.

Desde la actual directiva, denunciaron a sus antecesores por comisiones de hasta el 33% en las operaciones de compra y venta de jugadores y la constitución de empresas solo para facturar al Barça. Desde la defensa del expresidente, han afirmado que todos los clubes del mundo se ven obligados a pagar comisiones millonarias a los representantes en los fichajes y han señalado que reclamarán al juez que no prorrogue más la instrucción, que se alarga desde hace tres años.