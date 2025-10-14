Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
Carlo Ancelotti, con cara seria durante el partido Afp
Amistoso

Japón saca los colores a la Brasil de Ancelotti

El conjunto asiático remontó un 0-2 en contra en 19 minutos en una remontada épica para ganar por primera vez a la Canarinha

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 14 de octubre 2025, 15:47

Comenta

Batazaco de la Brasil de Carlo Ancelotti. La gira asiática de la Canarinha terminó de la peor forma posible. Una derrota (3-2) en un partido que comenzó mandando y que terminó perdiendo en apenas 19 minutos. Un triunfo que supone la primera victoria de Japón ante la pentacampeona del mundo -de los 14 que han disputado hasta la fecha-, la segunda derrota de Ancelotti como seleccionador brasileño (la anterior fue en la altura de Bolivia), y la primera vez en toda su historia que le remontan un 2-0 a Brasil.

Carlo Ancelotti apostó por darle una vuelta total al equipo, en el que solo se mantuvieron tres pesos pesados como Vinicius, Casemiro y Bruno Guimarães. Y el plan salió mal. Una Brasil irreconocible se encontró con un resultado demasiado bueno para lo visto en el césped (0-2) y fue incapaz de evitar el descalabro en la segunda parte, cuando Japón, con mucha garra, le infligió un soberbio parcial de 3-0.

Con Vinicius en el once titular ejerciendo de nueve, Brasil se adelantó en el marcador con gol de Paulo Henrique mediada la primera parte. Seis minutos después, Martinelli amplió la ventaja con la que se fueron al descanso. Parecía que el triunfo estaba en el casillero de la Seleçao, pero en 19 minutos frenéticos de Japón (entre el minuto 52 y 71), los goles de Minamino, Nakamura y Ueda completaron la remontada histórica para Japón.

Reacción brasileña con el empate

Con 2-2 en el marcador, Brasil reaccionó y tuvo más ocasiones e incluso un gol de Cunha anulado por fuera de juego. Pero en el 71' Japón completó la remontada con un remate de cabeza tras un córner.

La cara de Ancelotti y la de Vinicius en el banquillo lo decían todo. El futbolista del Real Madrid se había marchado del campo en el minuto 60 sin haber rematado a puerta. Por él entró Rodrygo, con el 1-2 en el marcador, que le dio otro aire al equipo. La contundente victoria ante Corea del Sur (0-5) parecía haber relanzado a la Canarinha, pero esta derrota vuelve a sembrar las dudas en una selección que no termina de arrancar y que ha sufrido dos derrotas (Japón y Bolivia) en los últimos tres partidos.

En noviembre, aún sin rivales, Carlo Ancelotti tiene una nueva doble cita para seguir trabajando en esta nueva Brasil que no termina de carburar.

