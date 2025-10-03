Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores del Villarreal celebran una victoria. JORDAN / AFP

A qué hora juega el Villarreal CF contra el Real Madrid y dónde verlo por televisión

Partidazo este sábado 4 de octubre en el Santiago Bernabéu: segundo contra tercer clasificado

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:20

Partidazo este sábado 4 de octubre en el Santiago Bernabéu. El Villarreal CF visita al Real Madrid en uno de los grandes choques de la jornada: segundo contra tercer clasificado. El equipo de Marcelino afronta el desafío de tratar de tú a tú al equipo blanco y ligar su cuarto triunfo consecutivo en la competición liguera.

Los hombres de Marcelino se han hecho fuertes en la tercera plaza de la clasificación tras sumar tres triunfos seguidos: ante Osasuna (2-1), Sevilla (1-2) y Athletic Club (1-0). Ahora, afrontan la visita al Santiago Bernabéu.

Después de siete jornadas disputadas en liga y con 16 puntos, el Villarreal CF está tan solo a dos del Real Madrid en la clasificación. Los blancos son segundos (18 puntos) por detrás del FC Barcelona (19 puntos).

Horario:

El partido Real Madrid- Villarreal CF se fuega este sábado 4 de octubre en el Santiago Bernabéu, a partir de las 21.00 horas.

Televisión:

El Real Madrid- Villarreal CF podrá verse por directo en televisión a través de la plataforma DAZN.

Narración en directo:

Además, lasprovincias.es le ofrecerá la narración en directo y la crónica del partido.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Asensio, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Arda Güler, Mbappé y Vinícius o Rodrygo.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona, Thomas Partey, Gueye, Akhomach, Moleiro, Pépé y Mikauktadze.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Islas Baleares).

