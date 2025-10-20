Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana cerca a Emergencias: «No vigilaron el caudal de los barrancos y hubo ya muertos entre las 16.45 y la 17.30»
Jugadores del Villarreal celebran un gol ante el Betis. EFE / Andreu Esteban.

A qué hora juega el Villarreal CF contra el Manchester City y dónde verlo por televisión

Partidazo este martes 21 de octubre en la Liga de Campeones

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:14

Partidazo este martes 21 de octubre en la Liga de Campeones. El Villarreal CF recibe al Manchester City en el Estadio de la Cerámica. El submarino amarillo llega a esta jornada de la competición europea más fuerte que nunca: tercero en Liga, sólo por detrás de Real Madrid y FC Barcelona. Por su parte, el equipo de Guardiola es segundo en la Premier con 16 puntos tras ocho jornadas, a tres del líder, el Arsenal.

El equipo de Marcelino tratará de lograr su primera victoria esta temporada en la Champions después de perder por la mínima en la visita al Tottenham y empatar ante la Juventus en La Cerámica. En ambos partidos faltó la victoria, aunque los hombre del Villarreal plantaron cara ante dos duros rivales.

El Manchester City, por su parte, llega con cuatro puntos en Champions tras ganar al Nápoles en el Etihad y empatar en Mónaco. Guardiola sigue sin poder contar con Rodri ya que el centrocampista español -ex del Villarreal- continúa recuperándose de una lesión

Horario:

El partido Villarreal CF vs Manchester City se jugará este martes 21 de octubre, a partir de las 21:00 horas en el estadio de La Cerámica de Vila-real.

Televisión:

El Villarreal CF - Manchester City podrá verse en directo por televisión en la plataforma Movistar Liga de Campeones 2.

Narración en directo:

Además, lasprovincias.es le ofrecerá la narración en directo y la crónica del partido.

Alineaciones probables:

Villarreal CF: Tenas, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona, Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro, Pépé y Mikautadze.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Stones, Rúben Dias, Gvardiol, Bernardo Silva, Kovacic, Reijnders, Foden, Haaland y Doku.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos).

