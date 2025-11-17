Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
Haaland celebra la clasificación de Noruega para el Mundial. Alberto Pizzoli / AFP
Mundial | Clasificación

Haaland se convierte en el rey vikingo

Sus 16 goles en la fase de clasificación han catapultado a Noruega, que estará en el Mundial 28 años después

Daniel Panero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Erling Haaland ha devuelto a Noruega la fiebre mundialista. Tras 28 años de sinsabores en el país escandinavo, el punta del Manchester City ha logrado ... lo que parecía imposible y lo ha hecho a base de cañonazos. Sus 16 tantos son el récord europeo de una fase de clasificación para el Mundial y constatan el gran momento que atraviesa un jugador para el que no hay hazaña goleadora que no esté al alcance de su mano. Es la era del rey vikingo.

