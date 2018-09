La Generalitat critica las elecciones en la Federación: «Ha faltado ética» Un momento de la votación en la sede de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. / Ffcv El director general de Deportes anuncia nuevas medidas para garantizar la transparencia: «No estamos orgullosos del proceso vivido» HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:53

El relato de la jornada electoral para elegir a los 120 asambleístas de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valencia ha generado cierto malestar en la Generalitat por la imagen ofrecida. «No estamos orgullosos de cómo ha transcurrido el proceso», señaló el director general de Deportes, Josep Miquel Moya. Las sospechas, denuncias y acusaciones durante las últimas semanas, que vivieron su punto álgido el pasado miércoles, ha dejado un regusto amargo en la administración autonómica, que desde hace tiempo se empeña en que entre la luz en los órganos federativos. Una de las medidas, por ejemplo, ha sido limitar a tres el número de mandatos.

Durante el proceso de votación hubo clubes y personas particulares que alquilaron autobuses para llevar a gente a votar. Se entregaron sobres cerrados a menores de 18 y se denunció la falta de intimidad para poder elegir las papeletas para introducir en las urnas. Además, hubo un exceso de personas que fiscalizaba la actuación de cada uno de los electores que cogía un sobre, según las fuentes consultadas. La presidenta de un equipo llegó a reconocer que a cada uno de los jugadores que se subiera al autobús para ir a votar le entregaría la papeleta que tenía que introducir en la urna.

«En el ámbito deportivo existe una serie de valores que no sé si en este caso están cuestionados pero muchos de las actuaciones entran después en la ética de cada uno. Hay muchas cosas que no me gustan. Poner autobuses para que la gente vaya a votar no creo que sea ilegal. Yo no lo haría pero no me parece muy ético. Igual que lo de los sobres cerrados, que creo que no es muy respetable. Luego está la voluntad del que vota. Todo esto nos ayuda a aprender», señaló el director general de Deportes.

La Generalitat va a meter mano en el asunto: «En la próxima convocatoria electoral dentro de cuatro años vamos a introducir cambios en el camino para que sean unas elecciones democráticas y transparentes». Para las actuales elecciones ya se introdujeron novedades como la obligación de pedir de manera individual el voto por correo. «Alguno puede pensar que nuestras medidas son intervencionistas o que sospechamos de las federaciones. En ningún caso es así. Desde la Generalitat queremos que en las elecciones no haya lugar a ni una sola duda. En la mayoría de los casos pensamos que la ética impera y el cumplimiento de la legalidad pero a partir de la experiencia aprendemos y daremos un nuevo apretón a la futura orden electoral», insistió Moya. «Muchas de las cosas de las que se acosan unos y otros está en el campo de la ética y ahí no podemos intervenir. Hemos visto en los procesos cosas que nos parecen poco éticas».

Las elecciones de los 120 asambleístas estuvieron marcadas por los continuos mensajes cruzados, las acusaciones directas vertidas en las redes sociales y sospechas de una y otra candidatura en relación a la actuación del rival. La llegada de autobuses a los centros federativos de votación fue un hecho. Se vieron esas imágenes en Valencia y Castellón. Algunos de los pasajeros bajaron con el sobre en la mano.

Desde la dirección general de Deportes se quiere poner coto a esas actuaciones alejadas de la ética y de la estética en un proceso electoral que se debe significar por la transparencia.