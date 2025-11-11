España sub-15 vence 3-0 a Noruega en el Estadi Olímpic de La Nucía

La selección española sub 15 ganó esta mañana 3-0 a Noruega en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía. Se trataba del primer ... partido del Torneo de Desarrollo de la UEFA en el que también participan Irlanda y Polonia. Las españolas no dieron opción a su rival y marcaron todos sus goles en el primer tiempo, aprovechando la superioridad a balón parado, con una inspiradísima Nadine Mohedano. El jueves en el mismo estadio a las 11 horas España se medirá a Irlanda.

Una vez más la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha elegido las instalaciones de La Nucía, «Ciudad del Deporte» para un torneo de sus selecciones base. Un partido internacional UEFA que demuestra la gran calidad de los campos de fútbol del centro deportivo nuciero. El partido fue retransmitido por streaming por los canales de la RFEF.

Victoria por 3 a 0

El partido comenzó muy parejo con presencia en las dos áreas de los dos equipos. Pero pronto la selección española anotó un sorprendente primer gol por mediación de Nadine Mohedano. La jugadora del Barça sacó una falta lateral escorada con mucha rosca, y el centro se envenenó despistando a la portera noruega y entrando a gol, casi un gol olímpico. La corpulenta delantera noruega Mima Elvestad inquietó a la defensa española en varias contras, pero no estuvo acertada de cara a puerta

En el minuto 30 Nadine, de nuevo, sacó un córner al segundo palo y Aiora Sarasola cabeceó a gol, poniendo el 2-0 en el electrónico del Estadi Olímpic Camilo Cano. Antes del descanso Nadine Mohedano tras una gran pared, entró en el área y marcó el definitivo 3-0, con el que se llegó al descanso. Destacar la gran presencia de aficionados noruegos nucieros en la grada.

En la reanudación España siguió dominando el juego y llegando al área de Noruega. A pesar del intento de las nórdicas por dar la vuelta al partido. España tuvo oportunidades para agrandar el resultado, la más clara fue de Zaira Martínez, que se topó con el larguero tras rematar de cabeza un saque de esquina. El partido concluyó con 3-0 y primera victoria para España en este Torneo Desarrollo UEFA, sin ningún tanto en contra.

Próximos encuentros

El Estadi Olímpic Camilo Cano acogerá también los dos próximos partidos de España en este Torneo Desarrollo UEFA. El jueves a las 11 horas se medirá a la República de Irlanda y el domingo a las 11 horas a Polonia. Ambos partidos serán retransmitidos a través de los diferentes canales de la RFEF.