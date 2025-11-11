Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Logo de la Federación Española de Fútbol y de la selección absoluta RFEF

España sub-15 vence 3-0 a Noruega en el Estadi Olímpic de La Nucía

La selección juvenil femenina logra su primera victoria en el Torneo de Desarrollo de la UEFA

R.D.

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:55

Comenta

La selección española sub 15 ganó esta mañana 3-0 a Noruega en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía. Se trataba del primer ... partido del Torneo de Desarrollo de la UEFA en el que también participan Irlanda y Polonia. Las españolas no dieron opción a su rival y marcaron todos sus goles en el primer tiempo, aprovechando la superioridad a balón parado, con una inspiradísima Nadine Mohedano. El jueves en el mismo estadio a las 11 horas España se medirá a Irlanda.

