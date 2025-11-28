El dilema de Cristhian Mosquera de cara al Mundial 2026

Cristhian Mosquera se ha hecho un nombre en el fútbol internacional, primero en Valencia y ahora en Londres. Con el Arsenal, el canterano che ha ... demostrado solidez al suplir a William Saliba mientras estuvo lesionado. Ya son 14 partidos disputados en lo que va de campaña y seis como titular en la mejor defensa de Europa desde que empezó la temporada 2025-2026.

En el presente, el defensor central forma parte de la selección sub-21 española, de la que es capitán y pieza clave por su experiencia en el fútbol de alto nivel. A pesar de su gran desempeño, Luis de la Fuente no lo ha convocado para la absoluta ante la presencia de jugadores fijos y con gran bagaje internacional. El técnico riojano ha remarcado sus preferencias (en las que no figura Mosquera): Vivian, Laporte, Cubarsí, Le Normand o Huijsen... entre otros no habituales.

Mosquera, con solo 21 años, se ha consolidado en el fútbol de élite con carácter a pesar de competir contra dos de los mejores centrales de la Premier League: Gabriel Magalhães y William Saliba. Además, es considerado junto a Dean Huijsen fundamental para el proyecto a futuro de la selección española por su juventud y talento. Sin embargo, si Luis de la Fuente no lo llama a tiempo, puede que al alicantino se le agote la paciencia y ponga rumbo a tierras colombianas.

Justo hoy el jugador expresó que no lo tiene claro, intentando evadir la pregunta de la mejor manera posible. «Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando para que se den grandes cosas y ese es el camino a seguir», aseguró cuando le preguntaron con qué selección quisiera jugar. Una respuesta que deja muchas incógnitas en el aire.

Luego de jugar frente al Bayern y marcar a Harry Kane —uno de los mejores atacantes del momento— la selección española debería mover fichas para incentivar al defensor antes de que lo haga Néstor Lorenzo. Aunque, ante el dilema, Cristhian Mosquera se muestra «tranquilo».