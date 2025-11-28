Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas
Mosquera saluda a Kane tras la victoria del Arsenal en Champions League LP

El dilema de Cristhian Mosquera de cara al Mundial 2026

El canterano del Valencia aún no tiene claro si jugará con la selección española o la colombiana

Gabriel Strazzeri

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:06

Comenta

Cristhian Mosquera se ha hecho un nombre en el fútbol internacional, primero en Valencia y ahora en Londres. Con el Arsenal, el canterano che ha ... demostrado solidez al suplir a William Saliba mientras estuvo lesionado. Ya son 14 partidos disputados en lo que va de campaña y seis como titular en la mejor defensa de Europa desde que empezó la temporada 2025-2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel
  9. 9

    Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El dilema de Cristhian Mosquera de cara al Mundial 2026

El dilema de Cristhian Mosquera de cara al Mundial 2026