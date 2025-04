El derbi de Mánchester no contenta a nadie

David Hernández Madrid Domingo, 6 de abril 2025, 20:32 Comenta Compartir

No hubo goles en un derbi de Mánchester que reflejó lo que viene siendo la temporada de ambos equipos. El City llevó la iniciativa del partido y tuvo más remates, pero la sensación final fue la de que el United tuvo más opciones de llevarse los tres puntos. Los dos conjuntos acumulaban muchas bajas y se notó especialmente en la parcela ofensiva, pues no hubo grandes ocasiones apenas. El de hoy ha sido el último derbi para Kevin de Bruyne después de que anunciase hace unos días que se marcharía del equipo a final de temporada. El jugador belga no tuvo su mejor actuación, al igual que sus compañeros.

Ninguno de los dos entrenadores da por bueno este empate a nada. Guardiola sabe que está muy reñida la pelea por clasificarse a la Champions próxima y todo lo que no sea sumar de tres en tres es un problema. Por otra parte, el United sigue moviéndose por la mitad de la tabla y ya es casi seguro que no podrá jugar en Europa el año que viene, al menos por vía de la Premier.

La buena noticia para los dos equipos es que su temporada todavía no se ha terminado. El Manchester United tiene una opción de jugar la Champions la temporada que viene y es ganando la Europa League. Este jueves se enfrenta al Olympique de Lyon en la ida de los cuartos de final. La mejora a nivel defensivo de los últimos encuentros les da a los 'diablos rojos' más posibilidades de llevarse una competición que ya ganaron en 2017.

Por su parte, el equipo de Guardiola venía de ganar en cuartos de la FA Cup contra el Bournemouth y es el favorito para llevarse el título, a pesar de su temporada irregular. Pero si no consigue clasificarse a la Liga de Campeones, ganar la copa no contentará a la mayoría. El City debe jugar mejor de lo que lo ha hecho hoy si aspira a conseguir ambos objetivos. No ha sido el mejor partido, ni el mejor resultado, pero este encuentro puede hacer darse cuenta a ambos que tienen que meter una marcha más en esta recta final de temporada.