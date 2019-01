Sorteo Rechazada la demanda del Levante, el Barça jugará los cuartos Chumi y Mayoral, en el Levante-Barça Competición considera que la reclamación granota por la alineación indebida de Chumi llegó fuera de plazo aunque el Levante recurrirá ante Apelación la decisión AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 18 enero 2019, 19:35

Fuera de plazo. La jueza única de Competición, Carmen Pérez, considera «de acuerdo con la normativa vigente» en la Federación Española de Fútbol que «la denuncia presentada por la mañana por el Levante por la presunta alineación indebida del canterano culé Chumi a las 9:33 horas de este viernes ha sido recibida fuera del plazo reglamentariamente establecido».

El Levante UD denunció ante la FEF «una posible alineación indebida del jugador del FC Barcelona Juan Brandáriz Movilla 'Chumi' en el partido que disputaron ambos conjuntos en el Estadio Ciutat de València el pasado 10 de enero en la ida de los octavos de final de la Copa de SM el Rey».

La jueza única de Competición, Carmen Pérez, dio «traslado de la misma al FC Barcelona, que presentó alegaciones. Una vez estudiada la denuncia y las correspondientes alegaciones, la jueza única de Competición ha decidido mantener el resultado de la eliminatoria y mantener al FC Barcelona en el sorteo de cuartos de final de esta tarde por las razones expuestas previamente».

No aclara si hubo ilegalidad

Esta resolución, dice la FEF, «recoge el criterio que han aplicado repetidamente en sus decisiones tanto los Comités de Competición como de Apelación y el antiguo Comité Español de Disciplina Deportiva, como menciona expresamente la jueza de Competición». En todo el documento no hace mención a si era alineación indebida o no, solo habla de que estaba fuera de plazo.

El Levante confirmó este viernes que recurrirá ante el Comité de Apelación después de que la Jueza Única del Comité de Competición rechazara su denuncia por entender que hubo alineación indebida del canterano Juan Brandáriz 'Chumi' en el partido de ida los octavos de final de la Copa del Rey contra el Barcelona.

«El Levante UD informa que, tras la resolución de la Jueza Única de Competición en la que inadmite la denuncia de alineación indebida de un jugador del FC Barcelona en el partido de ida de los octavos de final de Copa del Rey, el Levante UD SAD va a presentar recurso esta misma tarde ante el Comité de Apelación de la RFEF para que el Comité pueda resolver a la mayor brevedad posible», explicó el Levante en un comunicado.

Josep Vives fue el elegido por el Barcelona para analizar la alineación de 'Chumi' en el Ciutat de Valencia: «La jueza no ha entrado en el fondo de la cuestión. Hay un plazo ya pasado y la jueza no entra en el fondo de la cuestión. La ley marca el plazo y ese estaba agotado. No había caso porque había prescrito. Los plazos son indisponibles, son una norma jurídica. Son de respetos de todos. Entendemos que es una cuestión indiscutible por parte del FC Barcelona», dijo.

El Barcelona defendía que no hubo nada ilegal y se apoya en la circular de la Federación del 29 de noviembre de 2018 que modificó el Reglamento General y Código Disciplinario, que señala que para los casos de simultaneidad de licencias, las sanciones de carácter leve, como es el caso, se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de la licencia. Un supuesto con la que considera que el jugador cumplió legalmente el partido de sanción con el filial ante el Alcoyano el domingo y no estaba obligado a cumplir la sanción en Copa. «Hoy ya no estamos discutiendo el fondo de la cuestión. La jueza ha visto un defecto de forma», sin querer entrar si tenía razón su club o el valencianista. «Nosotros no tenemos que preguntar si tenemos razón, creemos que la tenemos. Chumi podía jugar el partido tranquilamente. Cotejamos las normas de la competición y entendimos que podía jugar».

No está claro que sea así. De hecho, el Levante sigue firme en su tesis y acudirá al TAD. «El Levante defiende sus intereses, pero no estamos de acuerdo con lo que plantean. Creemos que hemos actuado de acuerdo de la norma», insistió Vives.

Valencia y Leganés optaron por no citar a un canterano sancionado Marcelino ha hablando en rueda de prensa sobre el 'Caso Chumi'. «No tengo datos para opinar lo que le ha sucedido al Barcelona. Es la Federación la que debe decidir si han incurrido en dicha situación. Nosotros queríamos contar con Fran Navarro contra el Sporting. Había sido expulsado en una eliminatoria de Copa de juveniles y nos sugirieron que no contáramos con él». Lo mismo sucedió Avilés, canterano del Leganés, tenía la misma situación que Chumi y no le convocaron tras una consulta.

Por el momento no se ha clarificado si es alineación indebida o no, pero lo que tiene claro el Barcelona es que Jeison Murillo no podrá disputar el partido de ida de cuartos de final de Copa del Rey contra el Sevilla. El colombiano vio cartulina amarilla en el partido de vuelta contra el Levante, con lo que ya acumula tres en lo que va de competición esta temporada.