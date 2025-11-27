El Ayuntamiento apoya al Torrent y garantiza entradas para la afición en el encuentro frente al Betis

El ayuntamiento de Torrente ha reafirmado su firme apoyo al Torrente Club de Fútbol y a su afición en el ámbito de la histórica cita ... del club en la Copa del Rey. A pesar de las recientes declaraciones del presidente del club, Víctor Ventosa, que cuestionaron la gestión del Ayuntamiento, la concejal de Deportes, M.ª Ángeles Lerma, ha destacado el compromiso institucional para garantizar la máxima presencia de seguidores en el partido, cediendo cerca de 7.000 entradas para que los aficionados puedan asistir al encuentro.

En una rueda de prensa celebrada este lunes 27 de noviembre, M.ª Ángeles Lerma subrayó que, en la reunión del 20 de noviembre, el Ayuntamiento de Torrente acordó ceder estas entradas al Torrente Club de Fútbol para que el club pudiera gestionarlas directamente con la afición, asegurando que llegaran al mayor número posible de seguidores. De este modo, se habilitaron aproximadamente 14.000 entradas para los aficionados.

Lerma lamentó que este esfuerzo, que tenía como objetivo facilitar el acceso de la afición a la Copa del Rey, no haya sido reconocido por el presidente del Torrente, quien en sus declaraciones había criticado al equipo de gobierno y a la alcaldesa. La concejal expresó su sorpresa ante estos comentarios, que consideró «injustos e irreales», y recordó que el Ayuntamiento siempre ha mantenido una colaboración estrecha y coordinada con el club. Además, la concejala reafirmó el compromiso económico del consistorio con el Torrente Club de Fútbol, destacando una subvención de 350.000 euros aprobada para el club, así como una inversión superior a los 850.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas del municipio. Este apoyo económico sin precedentes demuestra el esfuerzo del Ayuntamiento por garantizar el futuro del equipo y el bienestar de sus aficionados.

En cuanto al cambio de sede del partido, Lerma reiteró sus disculpas a la afición, explicando que el cambio de ubicación a causa de motivos técnicos fue ajeno a la voluntad municipal. A pesar de la controversia, el Ayuntamiento actuó con rapidez para asegurar una solución viable y garantizar que el encuentro se pudiera disputar en las mejores condiciones posibles.

Finalmente, Lerma hizo un llamado a la unidad de la afición en torno al equipo. «Aunque no haya sido en nuestra ciudad, los torrentinos estaremos más presentes que nunca», afirmó. La concejal expresó su esperanza de que el estadio Ciutat de València sea un «hervidero de sentimiento torrentino» y una noche histórica para el club y su afición.