Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»
Estadio del Levante, Ciutat de Valencia. Levante UD

El Ayuntamiento apoya al Torrent y garantiza entradas para la afición en el encuentro frente al Betis

El consistorio cede 7.000 entradas al club para que los seguidores estén presentes en la Copa del Rey, a pesar de las polémicas declaraciones del presidente del Torrent.

Claudia García Paredes

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

El ayuntamiento de Torrente ha reafirmado su firme apoyo al Torrente Club de Fútbol y a su afición en el ámbito de la histórica cita ... del club en la Copa del Rey. A pesar de las recientes declaraciones del presidente del club, Víctor Ventosa, que cuestionaron la gestión del Ayuntamiento, la concejal de Deportes, M.ª Ángeles Lerma, ha destacado el compromiso institucional para garantizar la máxima presencia de seguidores en el partido, cediendo cerca de 7.000 entradas para que los aficionados puedan asistir al encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  7. 7 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  8. 8 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  9. 9 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  10. 10 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento apoya al Torrent y garantiza entradas para la afición en el encuentro frente al Betis

El Ayuntamiento apoya al Torrent y garantiza entradas para la afición en el encuentro frente al Betis