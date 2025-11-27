La Comunidad Valenciana protagoniza un desplazamiento histórico para apoyar a España en la final de la Nations League

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha organizado un desplazamiento sin precedentes a Madrid con motivo de la final de la UEFA ... Women's Nations League que enfrenta a España y Alemania en el Estadio Metropolitano. Más de 6.300 personas viajan desde la Comunidad Valenciana para apoyar al equipo nacional en un evento que se ha convertido en una celebración del crecimiento del fútbol femenino valenciano.

Para este operativo extraordinario, la FFCV ha coordinado 95 autobuses, gracias a la cesión de entradas por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) . De ellos, 5.228 aficionados viajarán en los autobuses facilitados por la federación autonómica, mientras que 1.072 seguidores lo harán por su cuenta. El dispositivo cuenta con salidas desde distintos puntos de Castellón, Valencia y Alicante, y supone un valor estimado de 258.000 euros entre entradas y transporte.

Uno de los principales pilares del proyecto Valenta es acercar el fútbol femenino a los clubes y a las jóvenes jugadoras del territorio. En esta ocasión, 129 clubes de la Comunitat —tanto de fútbol como de fútbol sala— se benefician de la iniciativa, que se integra como una actividad más para promover y consolidar el deporte femenino. El crecimiento del proyecto Valenta es ya un hecho palpable. En solo seis años, la FFCV ha triplicado las licencias, pasando de 3.800 a más de 12.000 jugadoras registradas. El impulso se ha acompañado de medidas clave como la igualación de categorías respecto a las masculinas, la creación de nuevas divisiones y la organización de centenares de clínicas y actividades escolares para descubrir talento emergente.

Este desplazamiento multitudinario no solo simboliza el apoyo al fútbol femenino nacional, sino también la fuerza y la identidad del deporte valenciano. Bajo el lema «Som Futbol, Som Valenciana», la FFCV reafirma su compromiso con la visibilidad, el crecimiento y el futuro del fútbol femenino en la Comunidad Valenciana.