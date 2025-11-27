Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos
La selección femenina celebra el gol junto a su afición. LP

La Comunidad Valenciana protagoniza un desplazamiento histórico para apoyar a España en la final de la Nations League

Más de un centenar de clubes y miles de aficionadas participan en una movilización sin precedentes organizada por la FFCV dentro del proyecto Valenta

Claudia García Paredes

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha organizado un desplazamiento sin precedentes a Madrid con motivo de la final de la UEFA ... Women's Nations League que enfrenta a España y Alemania en el Estadio Metropolitano. Más de 6.300 personas viajan desde la Comunidad Valenciana para apoyar al equipo nacional en un evento que se ha convertido en una celebración del crecimiento del fútbol femenino valenciano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  9. 9 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  10. 10 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Comunidad Valenciana protagoniza un desplazamiento histórico para apoyar a España en la final de la Nations League

La Comunidad Valenciana protagoniza un desplazamiento histórico para apoyar a España en la final de la Nations League