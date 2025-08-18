Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Íñigo Pérez, durante un partido. efe
La valentía de Íñigo Pérez. El entrenador del Rayo se sinceró al señalar que lo que ganan en el fútbol les obliga a «chupa del bote»

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:12

En un mundo en el que un bombero forestal, jugándose la piel al cargar y descargar agua con el helicóptero para sofocar incendios, o los ... trabajadores sociales con personas dependientes rondan los 1.300 euros mensuales de sueldo, Ter Stegen, portero del Barça, se embolsa 25 millones brutos anuales. Viene a cuento de que, hasta ahora, nunca escuché un razonamiento desde los profesionales del fútbol como el de Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, al preguntarle por la idea del presidente de la Liga, Javier Tebas, de disputar el Villarrreal-Barça en Miami. «Cobramos sueldos indecentes para lo que hacemos, pero no hacemos nada para salir de esto. Si quieres seguir cobrando y chupando del bote, hay que aceptarlo. Yo tampoco soy capaz de salir». Ni jugadores, ni entrenadores, ni árbitros se enfrentan a la atrocidad de partidos y torneos (y la proliferación de lesiones gravísimas), los encuentros en plena ola de calor, la Supercopa de España en Arabia o la enésima idea peregrina de Tebas: aquella de endosar a un grupo de turistas saudíes como jugadores en un puñado de clubes de Primera y Segunda. El escritor Muñoz Molina se crió en la «consciencia de que los recursos importantes son muy limitados», dijo en El País, y comparte una máxima con sus hijos: «La energía limpia es la que no se gasta». Viene al hilo de la desfachatez de gastar miles de litros de queroseno para recorrer 14.000 kilómetros a fin de disputar un partido de Liga en Miami y volver, cuando hay una casa, La Cerámica, y unos aficionados 'groguets' privados de uno de los mejores envites de la temporada.

