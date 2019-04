FÚTBOL Campaña renueva con una fe plena en la permanencia Campaña y Catalán firman el nuevo contrato. / levante ud «Nos quedan seis finales y tengo claro que el equipo va a levantar cabeza», afirma el sevillano, que amplía su contrato con el Levante hasta 2023 ALBERTO MARTÍNEZ Martes, 16 abril 2019, 01:24

valencia. En un día amargo por la dura derrota en Mestalla y la peligrosa tendencia del equipo, José Campaña puso la nota positiva. El mediocentro sevillano formalizó ayer su renovación con el Levante, ampliando su contrato hasta el 30 de junio de 2023. Un blindaje que llega en un momento delicado para el conjunto granota, que encadena ocho jornadas sin ganar y se sitúa a sólo dos puntos del descenso. Pese a todo, el joven andaluz mantiene una fe plena en la permanencia.

«Estoy muy contento, porque se cierra el culebrón sobre mi renovación. Estoy contento por seguir formando parte de esta familia granota hasta 2023. Para estas seis finales que nos quedan, tengo claro que el equipo va a levantar cabeza y va a conseguir el objetivo, que es sacar 40 o 42 puntos lo antes posible y zanjar ahí la permanencia», admitió el centrocampista en declaraciones a la web oficial del club.

El Levante ha alcanzado su propósito de blindar a Campaña, cuya cláusula de rescisión se ha cuadruplicado. Ha pasado de 15 a 60 millones de euros. Al mismo tiempo, el talentoso jugador se coloca en el primer escalón salarial de la plantilla. Aterrizó en Orriols en 2016 y ha encontrado la estabilidad, convirtiéndose en la brújula del equipo.

«El Levante ha supuesto un cambio en mi vida futbolística. Ha sido el club que me ha devuelto a la élite. Gracias al Levante ha vuelto a jugar en Primera División. Valencia, que es una ciudad muy parecida a mi tierra, me ha acogido. Desde que llegué, siempre he tenido el apoyo del club y la afición», añadió Campaña. El contrato del sevillano acababa en 2020 y, tras una negociación que se intensificó en diciembre, se ha cerrado la renovación.