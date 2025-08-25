El aviso urgente de LaLiga Fantasy por las alineaciones para la jornada 6 adelantada de este miércoles: ¿Hay que hacerla y estar en positivo? El partido Celta-Betis se disputa un mes antes del resto de partidos y genera dudas entre los usuarios sobre los fichajes y si pueden estar en negativo

LaLiga Fantasy ha arrancado esta temporada con un nuevo proveedor de puntos y con un sobresalto a las primeras de cambio. Un partido de la jornada 6, el Celta-Betis, se ha adelantado al miércoles 27 de agosto, entre la jornada 2 y 3, y ha provocado un sinfin de dudas entre muchos usuarios nuevos y algunos antiguos que desconocen algunas reglas del juego. ¿Hay que estar en positivo? ¿Qué alineación debo hacer? ¿Pongo a muchos, pocos o ningún jugador de esos equipos?

Este cambio se debe a que ambos equipos participan en competiciones europeas y la fecha original de la Jornada 6, el martes 23 de septiembre, coincidía con el inicio de la Europa League, por lo que era imposible mantener la fecha liguera.

El año pasado LaLiga Fantasy (que es el juego oficial de LaLiga), modificó algunos detalles de su reglamento, y esto afecta a este tipo de situaciones. En este juego, a diferencia de otros otros Fantasy en los que la situación es distinta, no es necesario hacer nada. Nada. El Celta-Betis no será considerado «jornada extra», ni hay que tener listo el equipo completo con los 11 jugadores que previsiblemente podrían estar en la jornada 6. Olvídate. Ni siquiera es preciso estar en positivo.

Según el reglamento, los puntos del Celta-Betis se conocerán un mes antes de que se dispute su jornada, lo que supone una ventaja (o lo contrario), ya que cuando se haga la alineación de la jornada 6 se sabrán quien ha sido la estrella, el goleador, quien ha sumado más o quién no ha estado a la altura, desatando una guerra de clausulazos o de aumento de las clásusulas, según quien tenga y quien desee a determinado futbolista.

Así, estas son las claves para esta jornada para LaLiga Fantasy (recuerda que para otros juegos sí que puede ser necesario tenerlo hecho y estar en positivo):

• No es necesario tener su equipo preparado ni estar en positivo para el miércoles 27 de agosto. Puedes tener su alineación incompleta, estar en negativo o incluso no tener jugadores del Celta o Betis; esto no afecta en absoluto a la puntuación para la jornada, ya que hasta que no llegue el inicio de esa jornada 6 no hará falta tener el equipo.

• La puntuación de los jugadores de Celta y Betis solo se contabilizará cuando se dispute el grueso de la Jornada 6, cuyo inicio está programado provisionalmente para el martes 23 de septiembre. Es en esta fecha cuando deberán configurar su alineación completa (once futbolistas, capitán, banquillo y entrenador si son premium) para toda la jornada.

• Se tendrá la gran ventaja de conocer el rendimiento exacto de los jugadores de Celta y Betis en el partido adelantado (goles, asistencias, porterías a cero, puntos exactos) antes de tomar decisiones para hacer el equipo en la Jornada 6.

• Los futbolistas que destaquen el 27 de agosto se revalorizarán. Si su objetivo es asegurar a estos jugadores para el grueso de la Jornada 6, el día clave para ficharlos protegidos es alrededor del lunes 8 de septiembre, aprovechando los 14 días de protección, o incluso un día antes si se utiliza el blindaje.

• Pero recuerda, si juegas a un fantasy pero no es el oficial, las normas pueden ser distintas. Y si no lo tienes claro, ten tu alineación lista y en positivo el miércoles 27 de agosto. Más vale prevenir...