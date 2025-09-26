Atlético - Real Madrid: horario, televisión y onces posibles Los de Simeone buscan engancharse a la liga con un triunfo ante su eterno rival

J.Zarco Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:45 Comenta Compartir

El Atlético de Madrid y el Real Madrid protagonizan este sábado 27 de septiembre el primer derbi de la temporada en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto blanco llega a la cita líder con 18 puntos y pleno de victorias en sus seis encuentros, mientras que los de Simeone son novenos con tan solo 9 puntos.

La temporada no ha arrancado como esperaba para el conjunto colchonero, que al finalizar la jornada 6 ya está a 9 puntos del primer puesto. La derrota ante el Espanyol y los empates frente a Elche, Alavés y Mallorca les han alejado del título cuando apenas se han disputado seis partidos.

En el lado opuesto está el Real Madrid, que lo ha ganado todo con Xabi Alonso en el banquillo. El cuadro de la Castellana llega con un Mbappé en un estado de forma espectacular y con un trabajado triunfo ante el Levante por 1-4. Poco a poco, las piezas van encajando y se ha convertido en un equipo temible.

Horario y alineaciones

El choque se jugará este sábado 27 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano y se podrá ver en televisión a través de DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.

En el Real Madrid, este es el posible once:

Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Güler; Mastantouno, Vinicius y Mbappé.

En el Atlético de Madrid, estos serían los elegidos por Simeone:

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Koke, Barrios, Nico González, Giuliano; Julián y Griezmann.