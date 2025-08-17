Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se dispara este lunes en plena ola de calor: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Los jugadores del Arsenal celebran la victoria en Old Trafford. AFP
Premier

El Arsenal de Raya marca territorio ante el United en el primer gran duelo de la Premier

El portero español firma una gran actuación en el triunfo 'gunner' en Old Trafford, que muestra la distancia entre ambos equipos ahora mismo

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:41

El duelo estrella de la primera jornada en la Premier League sirvió para dejar en evidencia la jerarquía actual en el campeonato inglés. El Arsenal de Mikel Arteta, uno de los principales aspirantes al título, asaltó Old Trafford, el hogar del Manchester United, y con ello recalcó a las primeras de cambio las diferencias entre el conjunto 'gunner', al alza, y un cuadro Red Devil para el que optar al trofeo es ahora mismo una auténtica quimera y que firma de antemano una plaza Champions que no tendrá nada fácil.

Un gol de Calafiori en el tramo inicial del partido y una gran actuación del español David Raya, que estuvo imperial para blindar la portería del Arsenal, permitieron al bando londinense solventar una complicada salida a las primeras de cambio y seguir así el ritmo impuesto por sus principales rivales en la pelea por la Premier: el Liverpool, que ganó el viernes en Anfield al Bournemouth (4-2), y el Manchester City, que el sábado goleó a domicilio al Wolverhampton (0-4).

El Arsenal, un bloque sólido y consolidado con las flamantes incorporaciones de Zubimendi y Gyokeres en el once inicial, impuso su efectividad ante el United de Rúben Amorim, que también dispuso a dos de sus incorporaciones -Matheus Cunha y Mbeumo- en la alineación inicial, pero fue incapaz de transformar en gol su notable torrente de ocasiones.

Raya se agigantó en las dos mejores oportunidades del conjunto mancuniano, precisamente de los dos nuevos. Primero negó el gol a Cunha y ya en la segunda parte voló para evitar que el cabezazo de Mbeumo acabase en la red. De por medio, Dorgu se topó con la madera y dio al traste con las esperanzas del Teatro de los Sueños, que tras una temporada pasada para el olvido confía en recuperar una plaza en la zona noble de la Premier aprovechando el descanso propio de un equipo sin competición europea, algo tan poco habitual para un gigante continental.

La sorpresa de la jornada llegó en Stamford Bridge, donde el Chelsea de Maresca, campeón del mundo y llamado también a estar entre los mejores de Inglaterra, no pudo pasar del empate a cero ante el rocoso Crystal Palace, que estira su particular idilio después de conquistar la FA Cup, el curso pasado, y la Community Shield.

