Palop recibe críticas y se justifica tras el derbi sevillano Andrés Palop. / AFP «Lo que yo opino es lo que creo y lo que entiendo. Sé que muchos sevillistas están molestos», señala el exfutbolista

La expulsión del mediocentro del Sevilla Roque Mesa contra el Betis jugó un papel importante en el devenir del partido. Al final, la victoria se la llevaron los béticos con gol de Joaquín, catorce minutos después de que el árbitro mandara al futbolista canario a la calle por doble tarjeta amarilla. ¿Debió ser expulsado tras una acción con el portero Pau López? Hubo división de opiniones, pero Andrés Palop, exportero de Sevilla, Villarreal y Valencia, entre otros equipos, lo tuvo claro. El colegiado acertó en su decisión. El ahora comentarista de BeIn Sports expuso su punto de vista al respecto y recibió después críticas en redes sociales. Una situación que le llevó a justificarse en Twitter.

«Cuando hay una falta al portero en este tipo de acción siempre es tarjeta amarilla. Siempre en este tipo de situaciones se ha interpretado que cuando te interpones al portero es tarjeta amarilla. Otra cosa es que veamos un gesto de Pau que, a lo mejor al querer quitárselo de en medio parece ser más falta de Pau que de Roque, pero un jugador no puede interferir nunca en el saque del portero. Al final se ve una carga de Pau, que es más listo y provoca esa tarjeta amarilla y al final acaba perjudicado en este caso el Sevilla», comentó Palop en directo para el canal de televisión a la conclusión del choque.

La apreciación del de l'Alcudia sobre la polémica jugada no sentó nada bien entre la afición sevillista, quienes no estaban nada conformes con la expulsión de Mesa y no dudaron en criticar al exjugador, que quiso justificar su punto de vista en varios tuits:

Dada la confusión sobre la jugada d ayer de Roque Mesa con Pau ... quiero comentar ya q tengo la posibilidad a través de esta plataforma que lo que yo opino en los medios es lo que veo y lo que a través de mi experiencia entiendo. Sé que muchos Sevillistas están molestos ...sigue — Andrés Palop (@Palop1) 3 de septiembre de 2018

Siento que después de la frustración de no poder ganar el Derbi se centre todo en esta jugada y que en ella esté un servidor comentándola y dando su opinión siempre real y verdadera y que yo respondo por ella , hay muchas más lecturas del partido de ayer pero entiendo... sigue — Andrés Palop (@Palop1) 3 de septiembre de 2018

Que por ser una jugada decisiva que deriva en el resultado final pues se le esté dando todo el protagonismo . A todos los sevillistas que son los que realmente me importan solo quiero decirles que soy transparente , nada ni nadie influye en mi forma de ser ...sigue — Andrés Palop (@Palop1) 3 de septiembre de 2018

Y por lo tanto mientras los medios quieran que participe como comentarista voy a hacer mi trabajo de una manera plural y analizando todo lo que suceda de manera imparcial para cada equipo que me permitan comentar , me he sentido decepcionado con muchos comentarios ... sigue — Andrés Palop (@Palop1) 3 de septiembre de 2018

Que de manera egoísta se han producido sobre mi persona tanto en redes públicas como en mensajes privados . Es una decepción pasajera por que yo mismo me estoy nuevamente trabajando mi propio futuro y como lo fuí profesionalmente en el campo ahora lo seré fuera de él .... sigue — Andrés Palop (@Palop1) 3 de septiembre de 2018