Respuesta a LaLiga Amenaza de huelga por el partido en Estados Unidos Capitanes de los equipos de Primera División en la sede del sindicato de jugadores. / AFE Los capitanes de Primera, «hartos» de las «decisiones unilaterales» de Tebas, creen que deben «decir basta» para que se puedan buscar soluciones con la patronal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 22 agosto 2018, 20:45

«El futbolista está harto de decisiones unilaterales y lo de Estados Unidos ha sido la gota que ha colmado el vaso». David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), manifestó este miércoles, escoltado por los miembros de su junta directica, Jesús Barbadilla 'Jesule' (vicepresidente), Diego Rivas (secretario general), Sergio Piña (vocal) y Xavier Oliva (vocal), su hartazgo con Javier Tebas, del que recuerda que «no es la primera vez que actúa de modo unilateral, pensando sólo en el dinero y en el 'business'». Desde el sindicato de jugadores subrayan que «el fútbol es más que eso». «Es afición, sentimiento, cantera y salud», defiende la AFE.

David Aganzo cree que «la situación ha llegado a un tope» que no se puede repetir y explicó que «los futbolistas están unidos» y también «sorprendidos» por el acuerdo de 15 años anunciado por LaLiga para disputar un partido del campeonato en Estados Unidos desde esta misma campaña, sin que se hubiese informado previamente a jugadores, árbitros, Federación Española de Fútbol (FEF) y muchos clubes. «Es coherente y de sentido común que participen todas las partes que están en el mundo del fútbol. Anunciar ese acuerdo sin contar con los árbitros o futbolistas es una falta de respeto. Tenemos muchas cosas que decir y estamos cansados de que no se valore», dijo el presidente del sindicato, tras haber mantenido una reunión en la sede de la AFE a la que asistieron la mayoría de los capitanes de Primera, aunque destacó la ausencia de los del Athletic, el Alavés, el Sevilla o el Celta.

No faltaron Atlético (Juanfran y Koke), Barcelona (Busquets y Sergi Roberto), Betis (Joaquín), Espanyol (Baptistao), Getafe (Jorge Molina y Markel Bergara), Huesca (Camacho), Leganés (Serantes, Bustinza y Rubén Pérez), Levante (Pedro López y Morales), Rayo Vallecano (Alberto y Embarba), Real Madrid (Sergio Ramos y Nacho), Real Sociedad (Illarramendi), Valencia (Gayà y Doménech), Valladolid (Borja Fernández y Javi Moyano) y Villarreal (Bruno y Jaume Costa).

«El futbolista está unido. Todos los capitanes están con la asociación. Están cansados de decisiones unilaterales, en desacuerdo con medidas que no son el camino correcto para la Primera División. Nosotros tenemos varios problemas (entre los que citó el de los calendarios, los acuerdos con los futbolistas de Arabia Saudí o las presiones para que algunos jugadores acepten finiquitos para que los clubes puedan solucionar sus problemas de masa salarial) y tenemos que arreglarlo con la patronal. Está prevista una comisión paritaria, le diremos los problemas que tenemos y si no nos contestan, veremos qué medidas tomamos. ¿Huelga? Estamos dispuestos a ir hasta el final», avisó Aganzo.

Más información La Liga disputará partidos en EE UU

El presidente de la AFE recuerda que sus compañeros «están sorprendidos e indignados». «Como todos los que queremos al mundo de fútbol, cuando ven que se toman estas decisiones de modo unilateral. El problema es la falta de sentido común. Nos estamos acostumbrando a lo que no es natural en el fútbol, como unos horarios que sólo benefician a la exportación, que haya compañeros de Arabia Saudí que lleguen a nuestra Liga porque pagaron a los clubes por jugar... No es normal. Hay que decir basta. ¿Quién ha contado con la afición y con la gente que quiere el fútbol como un deporte?», se preguntó.

«Anunciar ese acuerdo sin contar con los árbitros o futbolistas es una falta de respeto» David Aganzo, presidente de la AFE

Aganzo recordó que además de la «reunión pendiente en septiembre» con Javier Tebas ha tenido varios desayunos con el presidente de LaLiga en los que éste les ha «explicado su plan de negocio», pero dice que no se pone en el lugar de los demás actores del mundo del fútbol. «Le voy a invitar a jugar un partido. Voy a intentar vestirle de corto para que vea el fútbol desde otra perspectiva. El fútbol no es sólo negocio y dinero», lamentó.

También recordó Aganzo que el problema va más allá de que se juegue un encuentro en Estados Unidos y Canadá. «Es una cuestión de salud, tiempo, del respeto al aficionado... Las aficiones están en contra, como es normal. El sentido común en el mundo del fútbol tiene que empezar a imperar. No puede ser que se llegue a un acuerdo por 15 años, que se tome una medida tan drástica sin consultar a nadie. ¿Cómo se va hacer? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿En qué punto del calendario se incluye? Quién nos dice que en vez de uno ahora Tebas va a tener la potestad de decir que son cinco. Entendemos que el fútbol tiene una modernización pero no sabemos las condiciones del acuerdo. Es una falta de respeto este acuerdo por 15 años sin contar con nadie», insistió.

«Los futbolistas vamos a intentar buscar una solución, pero no es la primera vez que el presidente de LaLiga actúa de modo unilateral. La AFE y sus afiliados creen que ha llegado el tope», insistió el presidente del sindicato, que quiso aclarar que, en caso de tomar medidas drásticas, éstas, conforme a la ley, serían a finales de septiembre o principios de octubre. Sus reclamaciones no serán económicas, recordando que están otras cosas en juego. «Los futbolistas no estamos en venta. No sólo pensamos en nuestro dinero, sino en la salud y en nuestra afición... Varios de ellos me decían que están preocupados por sus aficionados con esta medida», dijo Aganzo, que negó que la situación sea similar a la de la Supercopa de España jugada en Tánger, ya que la AFE solicitó que fuera a partido único «y la sede fue un consenso que se tomó entre todos».