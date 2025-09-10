Sonia Bermúdez rinde honores a Jenni Hemoso: «Es una leyenda»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:43 Comenta Compartir

Soplan vientos de cambio en la selección española femenina, que un mes después de la salida de Montse Tomé, presentó en sociedad a su nueva timonel, Sonia Bermúdez, en un acto en el que estuvo acompañada por el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Rafael Louzán. La madrileña, que asciende al cargo después pasar tres fructíferos años trabajando en las categorías inferiores, en los que levantó dos Europeos sub-19 y alcanzó unos cuartos de final del Mundial sub-20, se mostró ilusionada al inicio de la nueva etapa que se abre para un combinado que se quedó con la miel en los labios en la Eurocopa celebrada este verano, a la vez que hizo un guiño a Jenni Hermoso, cuyo enfrentamiento con Montse Tomé agrió el periplo de la ovetense por la absoluta.

«Yo no voy a descubrir quién es Jenni Hermoso, es una leyenda, la máxima goleadora de la selección», apuntó Sonia Bermúdez durante su comparecencia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la que lanzó un ambicioso mensaje. «Queremos la segunda estrella, la segunda Nations, queremos seguir siendo las mejores», proclamó la que fuera atacante de Estudiantes de Huelva, Sabadell, Rayo Vallecano, Barcelona, Atlético de Madrid y Levante, además de internacional en 63 ocasiones con España, con la que anotó 34 goles que la colocan en el quinto puesto de las máximas artilleras históricas de la selección.

Sonia Bermúdez, que tendrá como segunda de a bordo a Iraia Iturregi, dentro de un staff que completarán Carlos Sánchez (entrenador de porteros), Blanca Romero y Edu Caro (preparadores físicos), Julen Itxaso (asistente analista) y Adriá Millán (analista), puso en valor esa experiencia a la hora de recoger la batuta de la selección española, vigente campeona del mundo y de la Liga de Naciones, además de actual subcampeona de Europa merced a esa tanda de penaltis en la final contra Inglaterra que resultó fatídica.

«Se ha hablado mucho de mi experiencia, todos conocéis mi carrera, he jugado en los mejores clubes y en las mejores ligas. Tengo opciones de entrenar en otros sitios, pero decido formarme en la base. Elegí este camino y no me arrepiento. Me siento preparada y tengo la confianza de la FEF», resaltó la vallecana, quien a sus 40 años asume un reto mayúsculo con el objetivo de dar continuidad a las buenas cosas que se han hecho, pero evolucionando en otras facetas.

Retos

«Siempre se puede mejorar, seguir ganando títulos, la vida evoluciona. Sé que las jugadoras son muy competitivas», destacó la nueva seleccionadora, que se estrenará en el banquillo en octubre para dirigir a España en semifinales de la Liga de Naciones frente a Suecia, un cruce a doble partido cuya ida se disputará el viernes 24 en La Rosaleda de Málaga y que se resolverá cuatro días después en el Gamla Ullevi de Göteborg. «Tenemos retos súper ilusionantes. La Nations y a partir de enero la clasificación para el Mundial de Brasil 2027», explicó la madrileña, cuyo contrato se extiende precisamente hasta la finalización de esa Copa del Mundo en la que España defenderá el cetro que conquistó hace dos años en Australia.

Más allá de la citada referencia a Jenni Hermoso, la madrileña, que compartió vestuario con muchas de las futbolistas que se proclamaron campeonas del mundo y subcampeonas de Europa, no quiso entrar en nombres propios y se limitó a señalar que la nueva etapa empieza «de cero» y llevará «a las mejores».