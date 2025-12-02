Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sonia Bermúdez, manteada por sus jugadoras tras la consecución de la Liga de Naciones. Reuters
Liga de Naciones | Final

Sonia Bermúdez: «Es un día para disfrutar, también las que estuvieron antes»

«Allí no fuimos la España que queríamos ser pero sabíamos que aquí tendríamos el apoyo de la gente, que ha sido muy importante», valoró la entrenadora madrileña

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:28

Solo cuatro partidos ha necesitado Sonia Bermúdez para levantar su primer trofeo como seleccionadora española, una segunda Liga de Naciones consecutiva que marca un inicio perfecto para una etapa ilusionante. «Es un día muy bonito, para disfrutar, tanto ellas como las que estuvieron antes. Allí no fuimos la España que queríamos ser pero sabíamos que aquí tendríamos el apoyo de la gente, que ha sido muy importante. Lo han conseguido ellas, han movilizado a tantas personas para ver cómo juegan», valoró en primer lugar.

«Hoy teníamos un rival difícil, allí nos puso las cosas muy difíciles, pero este es un grupo muy ambicioso», añadió la entrenadora madrileña, que jugaba en casa, también como exjugadora del Atlético. «Este estadio siempre tiene algo especial, yo jugué en este club y le doy las gracias a la afición, que nos ha ayudado mucho», destacó.

«En la primera parte es verdad que hemos podido meter algún gol, pero hemos controlado muy bien sus transiciones, el equipo ha estado fenomenal a nivel defensivo. Luego en la segunda ha llegado el premio con jugadoras que tienen gol como Claudia Pina o Vicky López», analizó a continuación sobre el desarrollo del partido, igualado en el marcador hasta el arreón español de la última media hora.

«El plan de partido era que si éramos capaces de abrir el marcador debíamos seguir apretando. Hemos interpretado muy bien cuando saltar a la presión. Queríamos hacer rápidamente el segundo y el tercero porque sabíamos que Alemania era un rival que no iba a bajar los brazos», desveló en cuanto al planteamiento de la segunda parte.

Sin goles en contra

Sonia Bermúdez, que suma tres victorias y un empate en dos encuentros contra Alemania y dos más frente a Suecia, no ha encajado todavía un solo gol como seleccionadora, algo que quiso poner en valor: «Dos selecciones muy potentes no han conseguido hacernos un solo gol. El trabajo defensivo era algo en lo que queríamos hacer hincapié nada más llegar y lo hemos conseguido».

«La nota os la dejo a vosotros, el otro día nos cayeron palos pero hoy ganamos y parece que todo es color de rosa. Tenemos trabajo por hacer», concluyó en cuanto a la valoración personal de este corto pero exitoso lapso de tiempo desde que asumió el banquillo de España.

