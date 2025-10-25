Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salma Paralluelo dolorida en el duelo ante Suecia. Afp
Liga de Naciones | Semifinales

Salma Paralluelo sufre una lesión en el ligamento medial de su rodilla izquierda

La delantera del Barcelona tuvo que retirarse del España-Suecia y estará al menos un mes fuera de los terrenos de juego

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:04

Comenta

No todo fueron buenas noticias en el estreno de la era Sonia Bermúdez. La selección española femenina se impuso este viernes con una goleada por 4-0 ante Suecia en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones. Sin emabrgo, Salma Paralluelo protagonizó la nota negativa del partido cuando tuvo que salir del terreno de juego entre lágrimas en el minuto 28. La futbolista del Barcelona sufrió una dura entrada de Amanda Ilestedt que le obligó a abandonar el césped entre lágrimas.

Después de las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol (FEF), se confirmaron los peores presagios. La delantera del Barcelona sufre una lesión en el ligamento medial de su rodilla izquierda, lo que tendrá a la jugadora al menos un mes fuera de los terrenos de juego.

«Ha salido triste. Para mí es fuera de juego, pero la patada es una agresión. Aunque te piten fuera de juego, una entrada así se debe penalizar. Ojalá no sea nada», señaló Bermúdez al finalizar el encuentro. Un contratiempo para la seleccionadora que había apostado por Salma en la punta del ataque antes que otras opciones como Claudia Pina o Jenni Hermoso.

Regreso de Athenea

Para suplir la baja ofensiva de Salma, Bermúdez ha llamado a Athenea del Castillo, de cara al partido de vuelta del próximo martes en Suecia, en donde España busca sellar el pase a la final de la Liga de Naciones. El grupo volverá a los entrenamientos este domingo tras una tarde libre con el objetivo de recuperar a las titulares para tener al grupo al máximo para el siguiente duelo.

